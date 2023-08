Ingebrigtsen er klar for finale

Ingen finaleplass på 5000 meter for eldstebror Ingebrigtsen eller Tuv Myhre i friidretts-VM

Verken superveteran Henrik Ingebrigtsen (32) eller Magnus Tuv Myhre (23) maktet å ta seg videre til finale på 5000 meter i friidretts-VM i Budapest.

– Jeg gjør et perfekt løp, jeg ville ikke endret på noe. Jeg får et jevnt og fint løp, godt plassert inne ved lista. Jeg slår en del løpere som er et nivå høyere enn meg. Den gruppen som forsvant i front med ti stykk var litt for sterk, oppsummerer Ingebrigtsen til NRK.

Av de to var det Tuv Myhre som ble best, med en 11.-plass, mens Ingebrigtsen endte to plasser bak.

– Jeg hadde et mål om finale, og gikk for det, men så ble det meter. Og da er jeg ikke god nok, oppsummerer Tuv Myhre til NRK.

De åtte beste fra forsøket tok seg videre til finalen. Den går søndag. I det første forsøksheatet tok både Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås seg videre til finalen.