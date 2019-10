– Ved lista har man begrensede muligheter, mener 19-åringen.

Jakob Ingebrigtsen har tatt med seg flere ting fra de fire løpene han allerede har løpt i VM – og å holde seg unna lista blir noe av det viktigste i søndagens finale.

HET MEDALJEKANDIDAT: Jakob Ingebrigtsen kunne smile etter semifinaleavansement. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

For han var «heldig» og fikk en åpning i semifinalen. I forsøket snek han seg forbi alle helt inne ved lista på oppløpet, og på 5000-meterforsøket ble det protestdrama etter at Jakob Ingebrigtsen tråkket utenfor banen.

– Jeg har ikke noe inne ved lista å gjøre hvis ikke det er klar bane i en finale. Det viktigste man må gjøre i en finale er å vite at man får ut alt. Da kan det blir så bra som det kan, slår han fast, etter at han ikke fikk tatt ut alt i semifinalen.

Sju meter lengre

NRKs ekspert Vebjørn Rodal påpeker det samme, og mener Jakob har løpt med litt for høy risiko til nå i Doha.

– Åtte av ti ganger så blir det en åpning på innsiden der, men hvis døra er stengt der, så har han tatt et dårlig valg. I et løp hvor du skal springe så raskt som mulig så er det viktig å springe korteste vei, men i typisk mesterskapsløping, som vi har sett her, så går det så sakte at det spiller ingen rolle for Jakob om han er en hel eller halv bane ut, sier Rodal, etter å ha sett at beste tid i semifinalen var Marcin Lewandowskis 3.36,50.

Det er sju meter lengre per 400 meter å springe i bane to sammenlignet med bane en, altså kun 3,5 meter per sving. Å være våken før siste sving blir derfor fort avgjørende, i tillegg til å unngå uhell.

– Hvis han går rent igjennom og får ut løpspotensialet sitt, uten å bli innestengt, så har han løpsstyrke og form til å ta medalje, mener NRK-eksperten.

Tror sønnen kan overraske med rykk

Men som det alltid påpekes av utøverne så lever hver 1500 meter sitt eget liv. Trenerfaren blander seg aldri i sønnenes taktikk, sier han, men når han møter pressen dagen før VM-finalen, deler han likevel sine spådommer.

SJEFEN: Gjert Ingebrigtsen. Foto: Geirr Larsen / NRK

– Det som er litt farlig her, er at alle andre har en enorm respekt for ham. De vet at han er god på alle slags avslutninger. Så man skal ikke se bort ifra at Jakob gjør det samme som han gjorde på 5000 (rykket tidlig journ.anm.). Det er vinn eller forsvinn. Hvem skulle nekte ham det? Det er Jakob som bærer konsekvensen, sier Gjert Ingebrigtsen dagen før dagen.

Og denne gangen vil han også støtte det.

– Det er en fantastisk holdning, som vitner om at han er modig. Hvorfor skulle en 19-åring «safe» noe som helst. Han skal være her i 10 år til. Gjennomsnittsalderen i dette feltet er 30 år, og jeg skal garantere at alle i dette feltet vet at de kommer til å bli slått ned i støvlene av Jakob før eller siden, forteller han og gliser.

STØTTE: Filip Ingebrigtsen ble med lillebror Jakob på trening lørdag, selv om VM er over for hans del. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Også Rodal mener et tidlig rykk kan gi Jakob en fordel.

– Det er ikke mye å plukke på løpskvaliteten, men brødrene mangler kanskje det hurtige taktskifte litt. Så hvis det går rolig og det kommer et ordentlig rykk på bortre langside, så bruker Jakob litt tid på å utligne farten. Men hvis det er han selv som starter rykket og går på, så eier han initiativet i løpet og det kan være en avgjørende faktor, sier han.

Får hjelp av storebror

Filip Ingebrigtsen har derimot lite tro på at Jakob vil dra opp farten selv.

– Det tror jeg ikke er den største muligheten hans. Det er noen andre der som kan holde en grei fart, så det kan være bra for Jakob. Han har en av de beste tidene, og da er du en av de beste og heteste kandidatene for medalje. Men det er små marginer og ekstremt tett i det heatet de er i, så man må ha flaks og gjøre noen gode valg, sier Filip.

At han blir værende i Doha, tror trenerfaren vil være nyttig for Jakobs finaleforberedelser.

NEDLØP: Trenerfaren mener Jakob Ingebrigtsen vil ha stor glede av Filip (t.v.) inn mot finalestart. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

– Det er helt åpenbart at han vil være en støtte. De er veldig «close» de to guttene. Hvor langt han strekker seg og hjelper får vi se, men du skal ikke se bort ifra at han blir med på oppvarmingen i tillegg. Det synes jeg er bra, for da kan jeg ta det litt mer laidback, legge meg på bassengkanten, fleiper Gjert.

– Jeg vet ikke om det er så mye jeg kan hjelpe ham med, men vi bor jo på rom sammen. Jeg skal ikke noe sted før mandag, så det blir vel å hjelpe til med det jeg kan. Bære sekken eller noe, sier Filip og smiler.