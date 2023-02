Ingebrigtsen dropper stevne – håper å rekke EM

Trettebergstuen skal diskutere russisk deltakelse med europeiske ledere

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen skal møte flere europeiske ministre på fredag, for å diskutere et felles standpunkt på russisk deltakelse i idretten.

– Russland forsetter sin angrepskrig i Ukraina. Det er derfor ingenting som tilsier at IOC eller særidrettene burde åpne opp for mer deltakelse nå. Her er jeg enig i det tydelige standpunktet som norsk idrett har kommet med, det er uakseptabelt å åpne opp for russisk idrettsdeltakelse internasjonalt nå, skriver Trettebergstuen i e-post til NRK.

Før helgen sa Litauens idrettsminister at de nordiske landene var invitert til å danne felles front mot at russiske utøvere tas inn i varmen igjen.

– Jeg er kjent med det baltiske forslaget, og her samarbeider vi med de andre nordiske landene. På fredag skal jeg møte flere andre europeiske ministre for å diskutere saken, skriver Trettebergstuen videre.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har varslet at det skal sees på muligheten for at russere og belarusere kan få konkurrere igjen under strenge vilkår. En FN-ekspert mener det er det riktige å gjøre.