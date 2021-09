Dropper Diamond League-finale

Jakob Ingebrigtsen (20) er kvalifisert for både onsdagens 5000-meter og torsdagens 1500-meter under Diamond League-finalene i Zürich.

Ingebrigtsen har imidlertid bestemt seg for å droppe 5000-meteren, og satser i stedet alt for å vinne distansen der han ble olympisk mester i Tokyo. Det bekrefter han selv i en sms til NRK mandag ettermiddag.

Til tross for at han har vunnet begge Diamond League-løpene han har stilt opp i etter OL, har han ikke lagt skjul på at han er sliten og utladet. Derfor droppet han også Diamond League-stevnet i Brussel sist fredag for å samle overskudd til finaleuka i Sveits.