Ingebrigtsen dropper Diamond League-stevne

Sørloth-scoring for Villarreal i ellevill målfest – tapte 3-4 mot Barcelona

Alexander Sørloth scoret sitt første mål for Villarreal da de tapte 3-4 mot Barcelona i den spanske toppdivisjonen i fotball søndag.

Sørloths mål kom fem minutter før pause. Han var involvert i angrepet som endte med utligningsmålet da han fikk en enkel jobb med å score på pasning fra Alfonso Pedraza.

Før det hadde Gavi og Frenkie de Jong sendt bortelaget opp i 2-0, mens Juan Foyth reduserte for Villarreal. Fem minutter etter hvilen sørget Álex Baena for at Villarreal hadde snudd kampen, men i etterkant skrudde Barcelonas stjernegalleri opp farten.

Ferrán Torres og Robert Lewandowski sørget for at katalanerne fikk med seg alle tre poengene.

Sørloth spilte for Real Sociedad i fjor på lån fra tyske RB Leipzig. Han var ønsket med videre i Sociedad også denne sesongen, men endte opp i Villarreal på en permanent overgang. Han har spilt alle tre kampene så langt denne sesongen for de gulkledde.

Kommende uke er han også høyst trolig med når Ståle Solbakken skal ta ut sin tropp til Norges EM-kvalifiseringskamper i september.

(©NTB)