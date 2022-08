Ingebrigtsen-dobbel i friidretts-EM – 47 utøvere klare for München

Brann-spiller klar for engelsk klubb

Midtbanespiller Elisabeth Terland (21) har imponert stort i Brann og er klar for den engelske klubben Brighton & Hove Albion.

– Jeg har hatt det helt fantastisk her i Brann, og det har vært skikkelig vanskelig å ta et valg. Men dette føles som et riktig steg for meg og min videre utvikling som fotballspiller. Jeg er takknemlig for alt klubben har gjort for meg og tiden jeg har hatt her i Bergen, sier Elisabeth Terland.

Brighton endte på 7.-plass i kvinnenes superliga forrige sesong, 30 poeng bak seriemester Chelsea.

Terland kom til Brann før 2021-sesongen og har imponert stort for de rødkledde. Hun scoret 15 mål på 32 kamper, vant seriegull og cupsølv. Hun kjempet seg også inn i landslagstroppen i EM.

Før mesterskapet kunne Terland røpe til NTB at hun hadde besøkt en klubb i England som hadde vist interesse.

– Ja, jeg har vært en liten tur i England, sa Terland til NTB.

Brighton har enda ikke kunngjort overgangen. (NTB)