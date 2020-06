Filip, Jakob og Henrik Ingebrigtsen inntar hovedrollene i den alternative utgaven av Bislett Games som arrangeres torsdag kveld.

Først skal Filip Ingebrigtsen forsøke å slå Vebjørn Rodals norske bestenotering på 1000 meter. Så skal alle de tre løperbrødrene ut i en 2000-meter som er spesiell av en rekke årsaker.

For det første skal de konkurrere mot sine kenyanske rivaler – som løper i Nairobi. For det andre er det ikke bare et individuelt løp, men en landskamp.

Hver nasjon stiller med fem løpere. Kenya har de to siste verdensmesterne på 1500 meter – Timothy Cheruiyot og Elijah Manangoi – med på laget, så motstanden er formidabel. Norge stiller i tillegg til brødrene Ingebrigtsen med Per Svela og Narve Gilje Nordås. Det er gjennomsnittet av de tre beste i mål som avgjør landskampen.

Hvor fort skal lyset «løpe»?

En ekstra x-faktor er at det norske laget får hjelp av en såkalt lyshare som ble installert på Bislett mandag. Blinkende lys langs lista viser hvordan de ligger an i forhold til en forhåndsbestemt sluttid.

Og det er altså hvilken fart de grønne blinklysene skal holde som akkurat nå skaper uenighet blant brødrene.

– Det er vi fortsatt veldig uenige om. Vi håper å springe fortere enn fem blank. Raskere enn den norske bestenoteringen i alle fall, så får vi se hva vi ender på. Det er litt delte meninger, bekrefter Jakob Ingebrigtsen overfor NRK etter at de hadde testet lysharen på Bislett mandag kveld.

Selv har han nemlig også lyst på en god tid. Det vil si en vesentlig bedre tid enn Marius Bakkens norske bestenotering på distansen, 5.01,48.

Steve Crams europeiske bestenotering på 4.51,39 kunne vært et naturlig mål for den regjerende europamesteren på 1500 og 5000 meter, og i så fall vil han også kunne ta opp kampen individuelt med de beste kenyanerne.

– Må tenke oss om

Problemet er bare at et optimalt løpsopplegg for europarekord fort kan komme i direkte konflikt med et optimalt løpsopplegg for et godt lagresultat. Gjert Ingebrigtsen er klokkeklar på at Jakobs rekordmuligheter avhenger av taktikken som blir valgt.

– Det kommer an på hvor vi setter farten og hvor solidarisk løpet blir gjennomført. For hvis det er snittida som gjelder, er det om å gjøre å ha de tre beste med seg lengst mulig. Det har liten hensikt at én løper fort hvis det betyr at de andre to som skal være med løper litt dårligere enn de ellers ville gjort, konstaterer trenerfaren.

– Vi må tenke oss litt om, for hvis vi skal vinne dette, må alle tre springe ganske bra. Det hjelper ikke at to av oss springer bra. Hvis for eksempel jeg og du springer dødsbra, og så kommer Jakob halsende etter, hjelper det ikke. Vi må ha alle tre ganske kjapt i mål, sier eldstemann Henrik og ser bort på Filip.

Fra den andre siden responderer Jakob raskt:

– Vi kan også satse alt på ett kort, slik at den ene drar snittet bra ned.

HISTORISK ØYEBLIKK: Ved hjelp av brødrene Ingebrigtsen og lyshare ble Eliud Kipchoge først i verden under to timer på maraton. Mandag fikk Sandnes-brødrene boka fra det historiske prosjektet. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Jakob den perfekte hare

Styrkeforholdet mellom brødrene på papiret er i utgangspunktet slik at Filip og Jakob er jevne, mens Henrik akkurat nå er et hestehode bak. Når Filip kommer inn i løpet med en 1000-meter i beina, peker Jakob seg ut som den sterkeste.

Så er spørsmålet om han skal bruke styrken sin til å jage rekorder eller til å hjelpe brødrene til best mulige tider.

– Jakob er en perfekt hare, så hvis han kunne ligget i front og tauet på brødrene sine lengst mulig når de andre to (Svela og Nordås) gir seg, vil det gi det beste resultatet. Og da kan man spørre, er det viktigst at han slår Steve Cram eller at man summa summarum gjør et best mulig resultat på de tre. Og det blir det nok mye diskusjon av. Det er mye diskusjonsmateriale for teamet i den saken, konstaterer Gjert Ingebrigtsen.

– Lysharen er like mye en referanse som at det er det du faktisk skal springe, så jeg tror nok at dere må stille den inn litt raskere enn det dere håper å springe på, er Filips budskap til brødrene.

Én ting er i hvert fall alle tre enige om. Torsdag kveld skal det være tre ganger Ingebrigtsen på lista over tidenes raskeste nordmenn på 2000 meter.

– Utad per dags dato så er vel det målet. Og så prøver vi å finne ut i en sluttfase hva lysharen kommer til å gå på, sier Jakob Ingebrigtsen.