Ingebrigtsen-brødrene innleid som harer i rekordforsøk

– Det er skikkelig kult, sier Ingebrigtsen-brødrene samstemt.

Det er to år siden kenyanerens forrige rekordforsøk. Da kom han i mål på 2.00,25 i Italia. I oktober prøver han igjen, i en park i Wien etter VM i oktober. Og foran skal altså de tre brødrene fra Sandnes være med å holde riktig fart.

REKORDHOLDER: Eliud Kipchoge. Foto: BEN STANSALL / AFP

– Det blir litt spesielt. Men det er ikke som at det vil friste å fullføre, så det vil være greit med noen drikkepauser, sier Filip Ingebrigtsen.

– Jeg har jo vært hare for Filip og Jakob i mange år, så det skal nok gå bra, sier Henrik Ingebrigtsen med et smil.

En eventuell verdensrekord til Kipchoge vil ikke være tellende fordi forholdene er så spesielle. En bil vil holde lik fart i runder på rundt fem kilometer i parken, mens opp mot 30 harer vil bytte på å være i en pilformasjon som skjermer for vinden.

Kenyanske Eliud Kipchoge var i 2017 bare 26 sekunder unna å bli verdens første til å løpe et maraton på under to timer. Du trenger javascript for å se video. Kenyanske Eliud Kipchoge var i 2017 bare 26 sekunder unna å bli verdens første til å løpe et maraton på under to timer.

– Skal slappe av i sesongpausen

Team Ingebrigtsen har ferie etter VM, og Gjert Ingebrigtsen erkjenner at han ikke var veldig positiv da de fikk invitasjonen.

– Det synes jeg ingenting om. Fordi når man har sesongpause så skal man på en måte slappe av og ta livet med ro, og bruke tid på dem man ellers ikke får tid til å bruke sammen med. Men nå går det akkurat an med et sånn arrangement, så da klarer man begge deler, forteller trenerfaren.

LØPEGLAD: Jakob Ingebrigtsen har lite imot å bruke deler av ferie på å løpe. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Han går jo inn og er skeptisk til det meste. Så ser man etter hvert hva vi får igjen for det. Det er en morsom ting for oss å være med på. Vi er veldig positive, bortsett fra Gjert. Det blir jo ingen konkurranse for oss, vi er bare et hjelpemiddel, sier Jakob Ingebrigtsen og flirer.

– For oss blir det en fin reise og vi får nok slappet av en uke eller halvannen etterpå. Vi kan ikke legge oss for lenge ned med Tokyo så nære, legger han til.

Betalt sommerjobb

Gutta regner med at de skal bidra i om lag ti kilometer, kanskje litt mer. Forrige gang ble hver kilometer løpt på to minutter og 51 sekunder.

– De skal vel springe 14,09 på en 5000 meter, så det er ikke bare å ta på seg morgenkåpa og springe der. Vi må ta i litt, poengterer Filip Ingebrigtsen.

Det er Ingebrigtsens utstyrssponsor Nike som står for arrangementet, og de betaler en klekkelig sum også til profilerte harer.

– Du skal ikke se bort ifra at det blir en relativt lukrativ ferie, eller sommerjobb, det tror jeg. Hvis jeg hadde hatt muligheten, så ville jeg heller det (vært med) jeg også, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Regner med rekord

VIL HA REKORD: Filip Ingebrigtsen gleder seg til å være hare i Wien. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Familien forventer at Kipchoge klarer å bli første menneske som løper 42 kilometer på under to timer.

– Det er ikke så mye som tyder på at han ikke er i stand til det i hvert fall, mener yngstebroren.

– Vi hadde ikke vært med hvis ikke trodde det kom til å bli verdens første maraton under to timer, slår Gjert Ingebrigtsen fast.

– Det er mye som skal stemme for å ta den rekorden, og man må ha dagen. Han var nærme sist og har forbedret maraton-persen sin siden sist, så hvis han er i Berlin-form kan det gå. Og med tre harer flydd inn fra Norge så regner jeg med at det blir rekord, sier Filip Ingebrigtsen.

NRKs friidrettskommentator, og maratonentusiast, Jann Post, er entusiastisk.

– Det er bare anerkjente løpere som får være med på dette, så det er gøy at tre av dem er norske. Jeg sa klart nei til rekord forrige gang, men siden det har Kipchoge satt verdensrekord med 2.01,39 i et vanlig løp, så nå tør jeg ikke si nei, jeg sier kanskje, forteller Post.