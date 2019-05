Strømsgodset informerer at Ingebretsen er sykemeldt på ubestemt tid og fratrer med umiddelbar virkning. Han har tatt beslutningen i samråd med klubblege Erik Dag Knudsen og den nærmeste familien, opplyser Drammens-klubben.

– Denne jobben fører med seg mye stress og press. Den totale belastningen kombinert med tidligere sykdomshistorikk, gjør at jeg har kommet med en sterk anbefaling om å gi seg på medisinsk grunnlag, sier Knudsen til klubbens nettsider.

– Lei meg

Strømsgodset starter nå jakten på en ny permanent hovedtrener.

– Nå er jeg først og fremst lei meg, men samtidig lettet. Jeg skulle gjerne fortsatt å bygge videre på det vi har startet, men jeg er nødt til å lytte når jeg får så tydelige signaler fra kroppen. Helsa kommer først. Jeg har dessverre ikke annet valg enn å trekke meg, sier Bjørn Petter Ingebretsen.

– Jeg klarer heller ikke å være den beste utgaven av meg selv under disse forholdene, og da er det bedre for både klubben og meg selv at andre slipper til, sier han videre.

Assistenttrener Håkon Wibe-Lund leder laget i torsdagens kamp mot Vålerenga. Han forteller at han har hatt en tett dialog og samarbeid med Ingebretsen, og at det har gått i denne retningen.

Assistenttrener Håkon Wibe-Lund vil lede drammenserne i kampen mot Vålerenga torsdag 16. mai. Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

– Det er fryktelig trist. Jeg har jo en far, men jeg ser jo på Bjørn Petter som en fotballfar for meg. Jeg har lært utrolig mye av han og verdsetter han veldig høyt, sier Wibe-Lund.

Før torsdagens kamp sier assistenttreneren at de har to valg.

– Enten kan vi splitte oss og syns synd på oss selv. Eller så kan vi samle oss og bruke den energien som ligger i det, og det er det gutta gir tegn til å gjøre.

Dårlig nattesøvn

Som hovedtrener i 2016 ble Ingebretsen rammet av et lite hjerteinfarkt og returnerte etter hvert tilbake til rollen som speider- og toppspillerutvikler.

Etter at Tor Ole Skullerud trakk seg som trener i fjor tok han igjen over sjefsansvaret.

Høsten 2018 slet klubben i nedrykksstriden som igjen ble en helsemessig tøff belastning for 51-åringen.

UAVGJORT: Bjørn Petter Ingebretsen etter 0–0 mot Viking på Marienlyst stadion som ble hans siste kamp som hovedtrener for Strømsgodset. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Klubben har heller ikke hatt en god start på 2019-sesongen, og ligger på den utsatte kvalifiseringsplassen etter sju serierunder. Treneren sier han har slitt med dårlig nattesøvn den siste tiden.

– Jeg har lagt mest press og stress på meg selv. Jeg har hatt et sterkt ønske om at vi som klubb skal snu en lei trend og det har vært mange tanker og lite søvn. Det tærer på over tid. Innad har jeg følt stor støtte og vi har stått veldig samlet. Jeg vil takke alle for god hjelp og støtte, selv om det er noen man jobber tettere sammen med enn andre, sier Ingebretsen.

Fast ansatt

I løpet av to perioder som hovedtrener har «BP» ledet Strømsgodset til seriesølv i 2015 og cupfinale i 2018.

Daglig leder Dag Lindseth Andersen sier klubben jobber med å få en ny trener på plass.

– Det er ingen som er uaktuelle, men det er heller ingen som er aktuelle. Vi begynte den prosessen seint i går kveld og så skal vi holde omgivelsene orientert om det er noe å fortelle, sier Lindseth Andersen til NRK.

Daglig leder Dag Lindseth Andersen og assistenttrener Håkon Wibe-Lund. Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

Han påpeker også at de ønsker seg en hovedtrener som kan passe inn i Strømsgodset, som kan videreføre Strømsgodsetprofilen og løfte klubben.

– Vi er åpne om at dette kommer brått på oss. Hadde vi hatt ei lang liste med navn nå så hadde det tydet på at vi har tenkt på det en stund, og det har vi ikke, sier Lindseth Andersen.

Strømsgodset opplyser at «BP» er fast ansatt og vil gå over i en annen rolle i klubben når han igjen er friskmeldt.