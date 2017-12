Importerer hester fra Norge til Dubai for å være med i millionløp

Sjeiken er meget hesteinteressert, og arrangerer derfor galoppløp i Dubai i vinter. Det finnes ikke hester i Dubai, så derfor må han importere fra andre land. Ti av Norges beste galopphester flys derfor til De forente arabiske emirater, der de skal være fra januar til mars.

– De er av veldig høy kvalitet med høye premiepenger på løpene. Førstepremien for de fleste løp er 50 000 dollar, og da er det jo verdt å prøve seg, sier Marianne Ek, markedssjef for Øvrevoll Galopp.

SENDER HESTER: Marianne Ek, markedssjef for Øvrevoll Galopp. Foto: NRK

Henter 250 hester

Ek forteller at alle hesteeiere kan søke om å få bli med på vinterens løp i Dubai. Elleve norskeide hester fikk plass. Ti av dem ble flydd fra Gardermoen, mens en dro direkte fra London.

Totalt hentet sjeik Mohammed 250 hester fra alle verdenshjørner. Trener Niels Pettersen tviler på at de norske hestene kan hevde seg helt i toppen.

– Hestene som kommer fra Frankrike, England og Tyskland kommer med et bedre grunnlag, forteller han.

Men som trener er det ikke enkelt å sende ti hester med fly til Dubai. Hestene er verdt veldig mye penger, og det kan oppstå problemer underveis på reisen.

– Første gang jeg gjorde det var jeg veldig stresset, men nå går det veldig bra. Det er store verdier som sendes av gårde, og da er det dumt hvis en hest blir rastløs på reisen, forteller Pettersen mens han står foran flyet på Gardermoen.

Vill hest på rullebanen

For å få hestene ombord uten store problemer, kjøres hestetransporten helt inntil flyet. Slik går «boardingen» så greit som mulig, selv om noen hester er mindre reiselystne enn andre.

– Det verste som kan skje er å få en vill hest på rullebanen. Det skaper masse utfordringer og hadde vært pinlig for oss. Hestene kan være stressa, lage lyder, og bli hissige. Derfor har de med trener og hestepassere for å gi dem ro underveis. Det er litt som å ha med en nervøs passasjer som flyr for første gang, sier Terje Grue, landssjef i Emirates Norge.

HAR KONTROLL. Terje Grue, landssjef i Emirates. Foto: NRK

Galopptrener Pettersen forhørte seg med piloten på forhånd, og fikk senket pulsen da han fikk høre om gode flyforhold. Totalt var flytiden for hestene på rundt seks og en halv time. Og når det er hester om bord, er piloten ekstra varsom.

– De lander på lavere hastighet med hester om bord. Og de prøver å unngå den verste oppbremsingen. I tillegg unngår de turbulens i større grad, sier Terje Grue.