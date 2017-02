Imponert over Klæbos uvanlige valg: – Sånn tenker en mester

– Det handler om at jeg er blitt lært opp til at man må «pick your fights», sier Klæbo til NRK.

Han har akkurat tatt sin første verdenscupseier i sin åttende individuelle verdenscupstart. At han ikke har gått flere renn er kanskje mer oppsiktsvekkende enn at han vant.

For serien av resultater i vinter er knallgod. Så god at 20-åringen fra Trondheim har vært kvalifisert for å gå adskillig flere verdenscuprenn enn han faktisk har gjort.

Han ble nummer tre i sprinten i Ruka under verdenscupåpningen. Så ble han nummer to sammenlagt i minitouren på Lillehammer 4. desember. Deretter tok han en pause fra verdenscupen til han tok en ny tredjeplass på sprinten i Toblach 14. januar.

– «Feeling» som de aller beste

Og landslagsledelsen har ikke holdt ham igjen. Klæbo har fulgt planen han selv har lagt sammen med sin personlige trener, bestefar Kåre Høsflot.

– Det er stort sett han selv som vet veldig godt hva han kan gjøre. Han har en «feeling» i kroppen som bare de aller, aller beste løperne har, fastslår landslagstrener Tor Arne Hetland.

– Spesielt at en 20-åring som akkurat har fått smaken på toppen tar den typen avgjørelser?

– Han har en kjempegod rådgiver i bestefaren sin. Det har vært et meget bra samspill og de vet hva som skal til. Han har skjønt at det å bli mørnet forsiktig gir best resultat over tid, sier Hetland.

– Det tar på å gå viktige skirenn hver helg. Man skal holde på med dette i lang tid, så jeg har følt at jeg har gått de skirennene jeg har vært nødt til å gå. De jeg har hatt lyst til å gå, forteller vinterens komet, sier Klæbo selv.

GOD HJELPER: Bestefar Kåre Høsflot er barnebarnets desidert viktigste rådgiver. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Voksent valg

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland er imponert over at Klæbo har hatt is i magen til å droppe mange renn.

– Han kunne sikkert hatt muligheten til å gå Tour de Ski, og det er et ganske voksent valg å ta som 20-åring. Og videre, når han prioritere enkelte konkurranser, så er det sånn en mester tenker. De som lykkes best i mesterskap er ofte flinke til å finne balansere, påpeker Aukland.

– Hadde han vunnet i Otepää og reist til Lahti som VM-favoritt om han hadde fulgt verdenscupterminlista?

– Man skal ikke helt avskrive muligheten, men jeg tror ikke det hadde vært mulig å være med på alt. Det er en ekstremt stor belastning med tanke på mye reising, mange konkurranser og et stort medietrykk. Det er ekstremt viktig å ta et steg av gangen, fastslår Aukland.