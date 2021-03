Illsinte rumenarar meiner Noreg fekk dommarhjelp

Noreg hamna i trøbbel i OL-kvalifiseringa då dei tapte 23-28 for Montenegro fredag. Det førte til at Noreg, etter å ha slått Romania 29-24, måtte håpe på at Romania ikkje slo Montenegro med fem mål.

Det gjekk bra for dei norske handballdamene, då Romania «berre» vann med tre mål.

FEKK RAUDT: Strekspelar Pintea vart utvist mot Montenegro, i kampen etter møtet med Mørk og Noreg. Foto: Aleksandar Djorovic / NTB

Men i ettertid har rumenske handballsupporterar reagert på dømminga til dei spanske dommarane i kampen mellom Romania og Montenegro, der den store strekstjerna til rumenarane Pintea fekk raudt kort, og dermed ikkje fekk spele siste halvdel av andre omgang.

Fleire har òg reagert på dømminga i kampen mellom Noreg og Romania, der det var eit dansk dommarpar.

– Mange avgjerder til fordel for Noreg

På eit bilete Nora Mørk har lagt ut på Instagram kjem frustrasjonen til syne.

Der er fleire personar misnøgde med korleis Noreg kvalifiserte seg til OL. Nokon skriv at det ikkje var fortent, andre at det var dei danske dommarane som gav Noreg sigeren.

«Dere må takke dei danske dommarane», skriv éin bruker.

«Dei store vinnarane som kvalifiserte seg grunna danske dommere», skriv en annan.

Fleire refererer til dei danske dommarane, som dei meiner dømde for å få Noreg vidare, og seier det er skammeleg av Noreg og handballen.

Også blant spelarane har det komme reaksjonar på dømming i Noregs favør.

– Eg pleier ikkje å kommentere dømminga, men eg føler at dommarane har teke mange avgjerder til fordel for Noreg, sa Romanias målvakt Denisa Dedu, ifølgje den rumenske nettstaden DigiSport etter Romanias kamp mot Noreg.

REAGERER: Denisa Dedu følte dei norske spelarane fekk hjelp av dei danske dommarane i kampen mellom Noreg og Romania. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

– Det var visse avgjerder på bestemde viktige augneblink. Og det betydde mykje. Det er frustrerande, for vi snakkar om kvalifisering til OL, la ho til.

Meiner Noreg var heldige

NRKs handballekspert Geir Oustorp har ikkje tru på at dommarane dømde i Noregs favør med vilje, men ser at det kanskje var noko som gjekk i Noregs favør mot Romania.

– Det var 10-5 til Noreg i straffekast, og 3-0 i utvisingar til Romania. Det er klart det kjennest urettferdig, for i løpet av ein kamp hadde nok det norske laget fortent ei utvising eller to dei òg.

– Straffekasta til Noreg var greie, men Romania kunne sikkert fått eit par til dei òg når ein ser situasjonane, legg han til.

LITT FLAKS: Noreg hadde noko tur med nokre dommaravgjerder mot Romania, seier NRKs handballekspert Geir Oustorp. Foto: Mariam Butt / NTB

Han påpeikar at Romania var dårlegare enn Noreg, men at resultatet kunne vore jamnare, og at det kunne vore utslagsgivande til slutt.

– Eg skjønner at dei reagerer, legg han til.

Om situasjonen frå kampen mellom Romania og Montenegro, der Pintea fekk raudt kort for slag i ansiktet, meiner han dommarane gjorde rett i å gi raudt kort, dersom ho hadde slått motstandaren i ansiktet.

– Men når du ser reprisen ser du at det ikkje er slag i ansiktet, seier Oustorp.

– Det ville Noreg aldri gitt seg ut på

Handballeksperten legg til at Montenegro fekk eit raudt kort for det same i første omgang av same oppgjer, men at det såg ut til å vere riktig. Han er likevel sikker på at dommarane berre såg feil i situasjonen der strekspelaren til rumenarane vart utvist.

– Dommarane vurderte det sikkert heilt likt. Situasjonane var ganske like. Det dommarparet dømde òg VM for herrar i januar, seier Oustorp.

Noregs Håndballsforbunds generalsekretær Erik Langerud har ikkje høyrt om kommentarane på biletet til Mørk, men seier det er normalt med reaksjonar etter så tette kampar som det var i kvaliken.

Han har heller ikkje problem med at målvakta Denisa Dedu seier rumenarane vart bortdømde.

FORSTÅR FRUSTRASJONEN: Etter ein så jamn kvalik skjønner Erik Langerud at supporterar og spelarar er skuffa og reagerer. Foto: STIG JAARVIK / NRK

– Det synest eg er heilt greitt. Det er ingen tvil om at dei rumenske spelarane var kjempeskuffa, på same måte som vi hadde vore skuffa om vi ikkje kvalifiserte oss, seier han.

– Har det vore samarbeid mellom Noreg og Danmark?

– Det har eg aldri høyrt om, og det ville Noreg aldri gitt seg ut på. Då hadde vi heller stått over OL, svarer han bastant.

Han slår òg eit slag for dommarane i kvalifiseringa.

– Det er eg heilt sikker på: Her er det ordentlege dommarar som dømmer ordentleg og som ikkje har nokon dagsordenar.