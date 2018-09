Illsint Klopp skjelte ut spillerne – så kom forvandlingen

– Jeg var sint, veldig sint, sa Jürgen Klopp.

Og det var ikke rart. To år med drilling av forsvaret så ut til å være forgjeves.

Klopp snakket om Liverpools 1–4-tap mot Tottenham i oktober i fjor. Det var et prestasjon ødelagt av forsvarsfeil som sendte de røde ned på niendeplass, med 16 baklengsmål på ni kamper.

De hadde ikke sluppet inn så mange mål på det stadiet av sesongen siden 1964/65.

Men på de neste 11 månedene har Liverpool derimot kun sluppet inn 23 mål på 33 ligakamper, færre enn noe annet lag i Premier League. Forsvaret kan nå kalles det beste i landet.

Hva er det som har skjedd?

Få skudd, mange mål

Det enkle svaret er at Klopp har forvandlet forsvaret etter marerittet på Wembley. Men prosessen har bestått av mange små elementer.

På mange måter var Liverpools defensive grunnlag faktisk lovende før stortapet.

Laget hadde tilsynelatende slitt defensivt omtrent siden Klopp kom til Anfield i oktober 2015. De dominerte kamper, men slapp inn tåpelige mål via dødballer, kontringer, keepertabber og individuelle feil. Det første året til Klopp slapp Liverpool inn 50 ligamål, det neste 42.

Det er altfor mye om man skal slåss om ligatittelen.

TRENERSTJERNE: Liverpools manager Jürgen Klopp har gjort store endringer etter at han kom til Anfield. Spesielt i forsvar. Her i samtale med Trent-Alexander Arnold under kampen mot Crystal Palace. Foto: EDDIE KEOGH / Reuters

Dette til tross, Klopp hevdet at Liverpool faktisk var gode defensivt. Det tyskeren kan ha siktet til, var lagets evne til å styre kamper og begrense skuddene motstanderne fyrte av. De siste tre sesongene har Liverpool sluppet til nest færrest skudd i ligaen.

Problemet har vært at disse skuddene har vært store sjanser. Den defensive strukturen var sterk. Det var isolerte hendelser – dødballer, tabber, kontringer – som ødela.

Ikke blid

Alle disse svakhetene dukket opp i tapet mot Spurs. Liverpool slapp inn de fire målene via et innkast, et utkast fra Spurs-keeper Hugo Lloris og to dødballer. Stopperen Dejan Lovren ble byttet ut før pause.

Klopp var sint. Liverpool hadde slitt med de samme problemene lenge. Dagen etter kalte han stallen sammen til et møte hvor de gikk gjennom videoer av målene. Tyskeren pleier å støtte spillerne sine så mye han kan, men her la han ingenting imellom.

– Han sa rett ut hva han mente. Vi visste vi hadde mange problemer, sa stopperen Joël Matip.

STORTAP: Liverpools forsvarsspillere klarte ikke å stoppe Tottenham og Harry Kane på Wembley i fjor. Foto: EDDIE KEOGH / Reuters

Møtet så ut til å virke umiddelbart. Liverpool tapte ikke på de neste 14 ligakampene.

Og så hentet Klopp det mange mente var løsningen på problemene: Virgil van Dijk.

Forsvarssjefen

Som en diger forsvarssjef som kunne klarere dødballer, virket Van Dijk som en ideell signering. Klopp hadde ønsket Southampton-stopperen sommeren før og i desember slo han til.

Summen på 800 millioner kroner gjorde nederlenderen til tidenes dyreste forsvarsspiller.

Noe ironisk tapte Liverpool i Van Dijks første ligakamp med 0–1 mot Swansea, som scoret vinnermålet på en dødball. Men i hans neste 19 ligakamper slapp de kun inn 11 mål. Innen sesongen var ferdig, hadde 27-åringen vært den beste duellspilleren i ligaen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Han er den beste stopperen i Premier League, sa Jamie Carragher, Liverpools forsvarslegende.

Det er imidlertid feil å kun trekke frem Van Dijk.

Gradvise forbedringer

For analyserer man kvaliteten på sjansene Liverpool har sluppet til over tid, ser man at forbedringene begynte før Van Dijk.

Analysesiden StatsBomb bruker begrepet «forventede mål» («expected goals», ofte forkortet til «xG»). Det forklarer hvor stor sannsynligheten er for at et skudd går inn. Grafen deres nedenfor viser snittet på sjansekvaliteten til Liverpool i rødt. Sjansekvaliteten mot Liverpool står i gult.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Starten av forrige sesong er markert med en gul, vertikal linje. Ser man på utviklingen i etterkant, har Liverpool blitt bedre både offensivt og defensivt. Grafen gjelder frem til 14. januar, altså omtrent da Van Dijk begynte å spille.

Med andre ord var Liverpools forsvar på bedringens vei flere måneder før han kom.

Ny venstreback

Dermed kan en del av æren tilhøre Klopps spillermøte etter Spurs-tapet. I tillegg kan man trekke frem de andre medlemmene av backrekken.

HAR BLOMSTRET: Andy Robertson. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

En av de viktigste endringene forrige sesong var byttet på venstrebacken. Alberto Moreno hadde slitt så tungt med posisjoneringen og defensive en-mot-en-situasjoner at Klopp hadde brukt James Milner, en sentral midtbanespiller, på venstrebacken.

Så, i fjor sommer hentet treneren Andy Robertson for 85 millioner kroner fra Hull City, et lag som nettopp hadde rykket ned.

Det var ingen ekstravagant signering. Som ung hadde Robertson blitt vraket av Celtic. Da han var 18 år, spilte han for Queen’s Park i skotsk tredjedivisjon. Laget var ikke engang profesjonelt, så Robertson slet med å finne arbeid.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det tok tid før Robertson kom inn på Liverpool-laget, men i løpet av sesongen tok han gradvis over for Moreno. Som en av spillerne som har gjort størst fremskritt under Klopp, har Robertson nå blitt kaptein på Skottland og en av ligaens beste backer.

Liverpool har vunnet 44 % av sine ligakamper uten ham. Med ham fra start har de vunnet 69 %.

Ugjenkjennelig forsvar

På motsatt side har Klopp trent opp Trent-Alexander Arnold, en annen suksesshistorie. Arnold debuterte for to år siden og har utviklet seg så kjapt at han ble med i Englands VM-tropp i sommer. Han er 19 år.

Sentralt ved siden av Van Dijk har Klopp gitt tillit til Joe Gomez, en 21-åring som også har begynt å spille for England.

Kronen på verket er Alisson, keeperen hentet fra Roma for 600 millioner kroner i sommer, som allerede har reddet en større andel skudd enn noen annen sisteskanse i ligaen denne sesongen. Dermed har Klopp byttet ut fire av de fem defensive spillerne som startet borte mot Spurs i fjor.

SOLID DUO: Virgil van Dijk og keeper Alisson Becker bidrar sterkt defensivt for Liverpool. Foto: CARL RECINE / Reuters

Den eneste fra den kampen som er forventet å starte på Wembley lørdag, er Gomez.

Med disse navnene har Liverpool sluppet inn ett mål på fire ligakamper denne sesongen. De har alltid vært gode offensivt under Klopp. Det er det defensive som nå ser ut til å løfte dem inn i tittelkampen.