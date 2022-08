Ikke skjedd på 30 år: – Det er en skrekkfilm

– Det er min skyld at vi ikke fikk med tre poeng i dag. Etter de to feilene mine ble det veldig vanskelig for laget. Det er en forferdelig dag, sa Manchester United-keeper David de Gea til Sky Sports.

Laget ble regelrett rundspilt av Brentford og tapte 4–0 etter en marerittomgang.

– Det er vanskelig for meg. Jeg er overrasket. Etter 35 minutter har vi sluppet inn fire mål, det skal ikke være mulig. Laget må ta sitt ansvar. Jeg synes synd på fansen, sa Manchester United-trener Erik ten Hag til samme kanal og mente at individuelle feil var mye av grunnen for tapet.

– Treneren er også ansvarlig, og den tar jeg, sa han videre.

Med det pinlige tapet mot Brentford er Manchester United helt nederst på tabellen. Det har kun skjedd én gang tidligere.

I 1992, den aller første Premier League-sesongen, tapte Sir Alex Fergusons mannskap de to første rundene og var sist av 22 lag før den tredje runden. Laget endte likevel til slutt opp med å vinne ligaen. Det gjenstår å se om det også skjer i år.

SKUFFET: David de Gea ønsket å ta deler av ansvaret for tapet. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Marerittstart

Manchester United hadde planer om å revansjere 1-2-nederlaget for Brighton i sesongåpningen av Premier League.

Det skulle de mildt sagt ikke klare.

DRØMMEOMGANG: Brentford herjet med Manchester United i den første omgangen. Foto: Ian Walton / AP

For da lagene gikk inn til pause hadde Manchester United allerede rukket å slippe inn fire mål.

– Det er uvirkelig det som skjer i øyeblikket, utbrøt Viaplay-kommentator Lars Tjærnås.

– Jeg vet ikke om jeg har sett noe lignende, fortsatte han.

Gjestene fikk en marerittstart på kampen da Josh Dasilva satte inn 1–0 for Brentford etter en kjempetabbe av David de Gea. Skuddet fra Dasilva var ikke veldig godt, men spanjolen mistet ballen under seg før den trillet inn i nettet.

– Den er naturligvis enkel å analysere. Det er et skudd som de Gea skal ta tusen av tusen ganger. Det er en marerittstart, konkluderte Tjærnås.

– Det kan ikke skje i profesjonell fotball den feilen jeg gjorde, sa keeperen selv etter kampen.

Like etter doblet danske Mathias Jensen ledelsen for London-laget.

Vondt skulle bli til mye verre da Ben Mee stanget inn 3–0. På sidelinjen kunne man se den ferske United-treneren Erik ten Hag riste på hodet.

– Det er en skrekkfilm Erik ten Hag har orkesterplass til, sa Viaplay-kommentator Kasper Wikestad.

FORTVILER: Erik ten Hag har fått en tøff start på trenerkarrieren i Manchester United. Foto: IAN KINGTON / AFP

– Blir makulert

Ti minutter før pause satt også Bryan Mbeumo inn Brentfords fjerde for kvelden. Den pinlige omgangen har naturlig nok fått flere til å reagere:

– United blir makulert. Brentford spiller som om de kan score i hvert eneste angrep uten å nøle, skriver Independent-kommentator Miguel Delaney på Twitter.

– Det er som et seniorlag som spiller mot et U9-lag, sier tidligere United-spiller og Sky Sports-ekspert Gary Neville.

– United viser en imponerende allsidighet i grusomme måter å slippe inn mål på, skriver The Telegraph-journalist Sam Wallace på Twitter.

– Fire null! Er det ingen verdighet eller selvrespekt i dette laget? For å være ærlig ser dette ut som et mytteri av spillerne, skriver Viaplay-reporter Jan Åge Fjørtoft på Twitter.

KNUST: Bruno Fernandes og Donny van de Beek fortvilte etter tapet mot Brentford. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Tok sin første seier

Den andre omgangen gikk vesentlig roligere for seg. Brentford kontrollerte inn 4-0-ledelsen og tok sin første seier for sesongen.

– Utrolig glad og stolt. I den første omgangen faller alt som det skal. Det er vanskelig å sette ord på en sånn innsats, sa Brentford-stopper Pontus Jansson til Viaplay.

Manchester United gikk på sitt andre strake tap. Klubben ligger helt sist på tabellen med null poeng og -5 i målforskjell.

Cristiano Ronaldo var også tilbake i startelleveren til gjestene, men klarte ikke å markere seg. Sammen med resten av laget ble han totalslaktet i pausen. Lokalavisen Manchester Evening News ga null til samtlige Manchester United-spillere som hadde startet kampen i pausebørsen sin.