– Jeg vet ikke, jeg har ikke noe fornuftig svar på det, svarer Alexander Stöckl på spørsmål fra NRK om hvorfor det har gått så lang tid siden siste norske seier.

Østerrikerens elever har fått en rekke gode resultater etter at han ble norsk landslagstrener våren 2011. Men i hoppuka har sammenlagtseieren altså uteblitt.

Selv om Stöckl ikke har noe klart svar på hvorfor det er blitt slik, har han gjort seg opp noen tanker.

USIKKER: Landslagstrener Alexander Stöckl har ingen klare svar på hvorfor hoppukeseieren har uteblitt. Foto: Geir Olsen / NTB

– Ser man tilbake i historien, ser man at de (landene) som har vunnet, har hatt minst to hoppere som har hengt med lenge i hoppuka, mens vi har alltid bare har hatt en hopper som har hengt med når halve turneringen er over.

– Risikoen for at en hopper gjør et dårlig hopp, er ganske stor i hoppuka, spesielt i Innsbruck, en bakke som kan være ganske utakknemlig, sier han.

Vinnere av den tysk-østerrikske hoppuka siste 20 år Ekspandér faktaboks * 20/21: Kamil Stoch, Polen * 19/20: Dawid Kubacki, Polen * 18/19: Ryoyu Kobayashi, Japan * 17/18: Kamil Stoch, Polen * 16/17: Stoch * 15/16: Petr Prevc, Slovenia * 14/15: Stefan Kraft Østerrike * 13/14: Thomas Diethart, Østerrike * 12/13: Gregor Schlierenzauer, Østerrike * 11/12: Schlierenzauer. * 10/11: Thomas Morgenstern, Østerrike. * 09/10: Andreas Kofler, Østerrike * 08/09: Wolfgang Loitzl, Østerrike * 07/08: Janne Ahonen, Finland. * 06/07: Anders Jacobsen, Norge. * 05/06: Jakub Janda, Tsjekkia og Ahonen. * 04/05: Ahonen. * 03/04: Sigurd Pettersen, Norge. * 02/03: Ahonen. * 01/02: Sven Hannawald, Tyskland.

Mentalt

NRK-ekspert Johan Remen Evensen peker på mye av det samme. Han sier det er vanskelig å levere i alle fire renn, fordi bakkene er såpass ulike og krever ulike egenskaper.

– Det gjør jo at hoppuka er ekstrem vanskelig å vinne. Du må være i utrolig god form og ha massevis av selvtillit innabords for å ha den tryggheten. Det har manglet i Norge i mange år, med unntak av fjoråret, sier Evensen.

Evensen mener det er en stor fordel å ha en landsmann på toppen sammen med seg når pallplassene skal fordeles.

EKSPERT: Johan Remen Evensen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Man føler på en måte at man står der og representerer Norge, om man gjør det alene, er det en tung bør å bære, men er man flere der, vil for eksempel Halvor (Granerud) vite at om han feiler, kommer Marius (Lindvik) til å klare det, og motsatt, sier han.

Også Alexander Stöckl mener det kan være en fordel om man kan fordele presset og oppmerksomheten på flere hoppere.

– Det er mye oppmerksomhet fra media, så om det er fordelt på flere, tror jeg nok at det gjør det lettere for den enkelte, sier han.

Østerriksk dominans

Sju av de 14 utgavene siden Jacobsen vant i 2007 har endt med seire til østerrikske hoppere.

De kom på rad og rekke mellom 2009 og 2015 i en tid der alpelandet dominerte, mye takket være at de lenge før de andre nasjonen begynte å sy dresser spesialtilpasset den enkelte hopperen, ifølge Evensen.

– På den tiden kom vi til bakken og gikk rett bort for å se hva østerrikerne kom med den dagen. Vi hadde tapt før vi kom til bakken. Det er klart at det var en enorm faktor, og det var en superfordel for de å ha den tryggheten de hadde, mener Evensen.

– Tror du de norske har selvtillit på utstyret i dag?

– I dag tror jeg vi har veldig god selvtillit. Det ser man på resultat, men også på de utenlandske nasjonen som henter norske tidligere hoppere eller støtteapparat.

SJUENDE: Stefan Kraft tok den sjuende strake østerrikske seieren i 2015. Foto: Terje Bendiksby / NTB

To kandidater

I fjor var Halvor Egner Granerud dominerende gjennom store deler av sesongen, men i hoppuka ble det med 4.-plass. Evensen har tro på at 25-åringen kan være i toppslag i årets hoppuke, til tross for en variabel start på sesongen.

Han sier seg enig i Evensens analyse.

– Det er fort gjort at ett eller annet skjer med den personen. Har man litt stang ut, er det over. Der tror jeg vi stiller sterkere i år, sier askergutten til NRK.

KULA: I fjor var Halvor Egner Granerud dominerende gjennom store deler av sesongen, men i hoppuka ble det med 4.-plass. Foto: AP

I tillegg peker Evensen på Marius Lindvik, som har levert god hopping inn mot hoppuka. Også Anders Jacobsen har tro på 23-åringen, som vant to renn i hoppuka for to sesonger siden.

I fjor fikk han hoppuka ødelagt av en vond visdomstann, men endte likevel med to pallplasser.

– Jeg tror Lindvik trives godt i alle bakkene i hoppuka og kan gjøre det bra, sier NRK-eksperten.

– Det har noe med hva du har prestert der tidligere, og hvordan du generelt trives, det handler om alt fra bakken til hotellet du bor på. Stemningen og omgivelsen. Om alt stemmer, blir det en plussgreie, sier han.

– Uredd

Jacobsen tror derimot ikke det har like mye å si om man har med seg en landsmann i tetkampen, men også han mener det mentale har mye å si.

– Det handler nok mest om å være i form når du kommer inn i hoppuka og være uredd. Du skal ha respekt for at det er her hoppuka, men du skal samtidig ikke legge for mye i det. Det er også bare et hopprenn, sier Jacobsen, som var eneste nordmann med i toppen da han vant i 2007.

– Det var min første gang i hoppuka, jeg viste ikke hva jeg gikk til. Jeg var der egentlig som læregutt. Det var nok kanskje en stor fordel for meg den gangen. Jeg hadde ingenting å tape.

Jacobsen ble da en del av en eksklusiv gjeng norske hoppere med sammenlagtseier i turneringen. Det ble norsk seier i sju av de 20 første utgavene, men siden 1972 har det kun blitt norsk jubel tre ganger: 1994 (Espen Bredesen), 2004 (Sigurd Pettersen) og 2007.

Jacobsen mener Hopp-Norge sulter etter en ny seier i hoppuka.

– Jeg tror nok det er noe av de viktigste for hoppleiren nå er å få en hoppukevinner, sier han.