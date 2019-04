Idrettstoppene til angrep på praksisen i fotballklubbene

Om du har et barn som spiller fotball i en klubb med A-lag, er sjansen stor for at dine penger brukes på å sponse de eldre spillerne på laget, viser en undersøkelse NRK har gjort.

Hele 14,9 prosent av klubbene som har svart på undersøkelsen opplyser at de gjør nettopp dette. Noen bruker så mye som 20% av breddeinntektene til klubbens A-lag.

Idrettspresident Tom Tvedt er kritisk til måten dette løses på, men sier samtidig at det er opp til årsmøtene i hvert enkelt idrettslag hvordan penger skal brukes.

– Jeg syns ikke noe om en slik praksis. Det er til syvende og sist idrettslagene som bestemmer dette. Hvis du har budsjetter hvor du gjør dette, må det være full åpenhet om hvordan man forvalter disse pengene, forklarer Tvedt.

– Vi må ta et oppgjør

Idrettsforbundet har for lengst erkjent at økende kostnader er et stort problem i norsk idrett.

En rapport fra 2012 slo fast at barn og unge som kommer fra husstander med en inntekt under 345.000 kroner var sterkt underrepresentert i idrettslagene.

I 2015 skrev ansatte i idrettsforbundet en kronikk i VG der de slo alarm om de økende utgiftene.

Likevel, fire år etter, må det kunne betegnes som en vanlig praksis når nærmere 15 % svarer at penger fra breddeidretten går direkte til klubbenes A-lag.

KRITISK: Idrettspresident Tom Tvedt mener hele idretten har et ansvar for å inkludere flere. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Jeg prøver å gjøre en jobb for å få ned prisen. Vi må ta et oppgjør for å få med enda flere i idretten. Da kan man for eksempel reise til Barcelona på treningsleir når man er 12 år gammel. Samtidig må vi også få ned utstyrspresset. Det er et ansvar i hele idretten, sier Tvedt, og legger til:

– Så kan godt klubben være enige om at dette er en måte å gjøre det på, men da må medlemmene ta den beslutningen. Modellen må være åpen. Hvis du er uenig, så møter du på årsmøtet og uttrykker det.

– Men hva med dem som sier fra at dette ikke er greit, men ikke blir hørt? Hva skal de gjøre?

– At slike motsigelser møter motstand, er det ikke tvil om. Det er alltid forskjellige syn på dette, men vi har et mål om at flest mulig skal være med.

– Må brukes til bevisstgjøring

I Lørenskog IF brukes over en halv million kroner fra barne- og ungdomsfotballen til å drifte klubbens A-lag. Daglig leder i klubben, Espen Pettersen Gjester, forklarte begrunnelsen slik til NRK:

– Når du melder deg inn i en forening, så har foreningen noen vedtak. Da må du være med på å betale til fellesskapet. Det er veldig viktig å ha et A-lag, eller så mister du veldig fort en ungdomsavdeling, sier han.

Også Sven Mollekleiv, som er innstilt som ny idrettspresident etter Tom Tvedt, mener det er viktig at alle medlemmer av idrettslag tar en del av slike avgjørelser. Samtidig ser han at det er en utfordring når penger blir prioritert til voksenidrett heller enn barneidretten.

– Det er viktig at midlene nettopp går til det formålet det er men til å gjøre. Det er en utfordring som ledelsen i klubber må ta. Man trenger å kanalisere midler ut for å sikre

OPPVEKKER: Svein Mollekleiv er innstilt som ny idrettspresident, og mener det bør være en prioritet at midler til barn faktisk brukes på barn. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

tilrettelegging for barn, slik at flere kan drive med idretten og at resursene brukes der de er tiltenkt, sier Mollekleiv.

I tillegg til å være en mulig ny idrettspresident, er Mollekleiv også leder i fotballforbundets etiske komité. Han mener at tallene NRK har funnet frem til, må være med på å bevisstgjøre klubbene.

– Dette bør føre til klargjøring og en opprydning. Og ikke minst en bevisstgjøring i klubbene. Man skal prioritere at midler til barn faktisk brukes til barn, slik at det aldri oppstår en situasjon der det man trodde var midler til barneaktivitet var midler til for eksempel lønning av spillere eller andre utgifter, sier Mollekleiv.