Idrettsstjerne vil ikkje vaksinerast – kan miste 41 kampar

Verdas største basketliga startar 20. oktober, og eit par veker før seriestart er den store snakkisen kva som skjer med Andrew Wiggins.

NBA opnar for at spelarar droppar vaksinar viss dei lèt seg teste opptil fleire gonger dagleg. Fleire byar i USA har likevel strengare krav, mellom anna New York og San Francisco. Der må alle spelarar vere vaksinerte for å spele kampar.

Wiggins spelar for Golden State Warriors, som spelar heimekampane sine i San Francisco, og er dermed uønskt på heimekampane til laget. Sesongen består av 41 heimekampar, og no ser det ut til at alle går utan spelar nummer 22 på bana.

Søkte om unntak – fekk nei

Wiggins sitt siste håp er å få unntak frå noverande reglar. Spelarar har moglegheit til å søkje om unntak frå reglane for religiøse eller medisinske årsaker.

Svaret kom frå NBA i helga, og var inga god lesing for basketsupportere med hjartet i Golden State Warriors.

FÅR IKKJE SPELE: Andrew Wiggins, Foto: Mark J. Terrill / AP

– NBA har vurdert og avslått Andrew Wiggin sin førespurnad om unntak frå vaksinasjon. Han vil ikkje kunne spele heimekampane til laget før han oppfyller vaksinekravet i byen, skriv NBA i eit fråsegn.

Faktisk får han ikkje eingong vere i hallen når laget spelar. Både spelarar, publikum og alle andre på arenaen må vere fullvaksinerte for å delta på arrangement med over 1000 deltakarar.

– Eg kan ikkje sjå for meg at eg skal ta vaksinen. Med mindre eg blir tvinga til det på noko vis, melde Wiggins sjølv på ein pressekonferanse i mars, ifølgje NBC.

Golden State Warriors vart NBA-meistrar i 2015, 2017 og 2018, men har slite tyngre dei siste åra. Dei to siste åra har dei ikkje klart å komme seg til sluttspelet.

Då blir det endå tyngre viss dei må klare seg utan Wiggins i mesteparten av kampane. 26-åringen frå Canada, som speler forward, skåra nest flest poeng for laget i fjor, berre slått av superstjerna Stephen Curry.

Motstand frå fleire spelarar

Magasinet Rolling Stone rapporterer no om at fleire spelarar gjer motstand mot vaksinasjonen. Ligaen har mål om å vaksinere alle spelarar før sesongen blir kasta i gong i oktober, men det er fleire enn Wiggins som stikk vaksinekjeppar i hjula.

Kyrie Irving, nestleiar i NBAs spelarkomité, er blant dei som har vist skepsis til vaksineprogrammet. Superstjerna spelar på Brooklyn Nets, og ifølgje Rolling Stone er det noko heilt anna enn basketspeling som har skapt overskrifter dei siste vekene.

MOTSTANDAR: Kyrie Irving, her med store smerter under NBA-sluttspelet førre sesong. Foto: Jeff Hanisch / Reuters

Magasinet melder at han viser støtte til teoriar om at vaksina omhandlar «hemmelege samfunn» og «planen for djevelen» – og spreier det til andre spelarar i NBA.

Basketligaen opplyste førre veke at 90 prosent av spelarane har fått minst éin vaksinedose, og det hastar med å få alle spelarar fullvaksinert før sesongstart. Oppkøyringa startar førstkommande helg.

Enes Kanter spelar for Boston Celtics og tilhøyrer motsett fløy. Han håpar alle spelarane tek vaksinen før sesongstart for å få ein rettferdig liga.

– Viss du er uvaksinert og mistar éin eller to veker kan det endre heile sesongen. Og vi prøver å bli meistrar, seier Kanter.

– Viss nokon ikkje vil vaksinerast på grunn av religion, kjenner eg at vi er i ei tid der religion og forsking må leggjast saman. Eg har snakka til fleire andre religiøse og tenkjer «det reddar folk sitt liv, og kva er viktigare enn det»? seier Kanter ifølgje Rolling Stone.

NBA-sesongen startar 20. oktober, men om alle får spele er dermed framleis uvisst.