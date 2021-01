Idrettsprofiler vil ikke snike i vaksinekøen, men Ingebrigtsen tviler på OL-deltakelse uten

OL nærmer seg, og det er fortsatt knyttet spenning til om det i det hele tatt blir en folkefest ettersom koronapandemien fortsatt preger en hel verden.

Gjert Ingebrigtsen, far og trener til Ingebrigtsen-brødrene, mener det spøker for OL – både for arrangementet, men også for Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen.

– Jeg tror det er uaktuelt å dra til OL hvis vi ikke har blitt vaksinert, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK og fortsetter:

– Alle må vaksinere seg før OL, hvis ikke blir det urettferdig. Og da snakker jeg ikke om bare oss, for det er mange som har det verre. Vi synes ikke det er gøy å delta hvis vi ikke får forberedt oss ordentlig. Idrett skal være rettferdig for alle.

– Jeg vet ikke om ting blir bedre

Vaksinene fra Moderna og Pfizer ruller ut i Norge om dagen. Men foreløpig prioritering fra Regjeringen tilsier at Ingebrigtsen-brødrene er langt bak i køen – det er nok også pappa Gjert.

Men det har likevel blitt vaksinert minst tre aktive idrettsutøvere fra Norge. I helga kom nyheten om at sykkellaget UAE har vaksinert 59 ansatte. Det inkluderer nordmennene Vegard Stake Laengen, Sven Erik Bystrøm og Alexander Kristoff.

VAKSINERT: Alexander Kristoff og UAE har fått kinesisk vaksine mot koronaviruset. Foto: Stephane Mahe / AFP

Det er den kinesiske vaksinen fra selskapet Sinopharm CNBG. Denne vaksinen er ikke godkjent i Norge, men ble tilbudt av myndighetene i Emiratene.

Pappa Ingebrigtsen sier at alle gleder seg til å bli vaksinert, men å be om tidlig vaksine har ikke vært et tema. Olympiatoppen sier også at det ikke har blitt vurdert.

– Vi støtter verken det ene eller det andre – vi ville aldri rekket opp hånda. Men om tilbudet kommer, ville vi takket ja. Vi ser fram til tidspunktet når alle er vaksinert, men jeg synes det går litt sent. Det er mange som skal vaksineres, påpeker han.

– Hvor stor fordel ville det vært med tidlig vaksine for dere?

– Det som er, er at man blir vaksinert og da blir det tut og kjør. Man vet ikke helt hvilken virkning vaksinen har og vi vet ikke om man ikke er smittsom selv om man blir vaksinert. Så jeg vet ikke helt om ting blir bedre selv om man blir vaksinert, sier Ingebrigtsen.

FORSVARER VAKSINERING: Stein Ørn mener det var riktig å vaksinere UAE-syklistene. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Stein Ørn, stefar og trener for Kristoff, forsvarer «vaksinesniking». Han mener det var riktig av dem å vaksinere seg når de først fikk muligheten.

– Man vil gjerne at så mange som mulig av befolkningen skal ta vaksinen, dette inkluderer også idrettsutøvere. Syklister har mange reisedøgn i løpet av et år, og er derfor potensielt smittespredere. For å kunne drive med idretten sin, bør de ikke bidra til smittespredning, og da må de ta vaksinen, sier Ørn til NRK.

Reagerer på Gjerts skepsis

Triatlonutøver Kristian Blummenfelt har vanligvis mange utenlandsopphold i løpet av et vanlig år. Han skulle i utgangspunktet reise til Thailand for å forberede seg til OL. Nå blir det Portugal i første omgang i stedet.

På vaksinespørsmålet mener han at det ikke haster å bli vaksinert, men han mener det bør være mulig at idrettsutøvere får vaksinen noe tidligere enn gjennomsnittet.

DELTAR I OL: Kristian Blummenfelt blir å se i OL uansett om han blir vaksinert eller ikke, sier han. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det er kanskje ikke vi som står først i køen. Akkurat nå er det kanskje litt mer symbolsk om hvem som får, og ikke effekten. Men jeg vil tro at de etter hvert bør prioritere de som er ute og reiser mye. Om man skal til OL, bør man ha vaksine, sier Blummenfelt til NRK.

Men triatlonprofilen deler ikke samme syn som Gjert Ingebrigtsen. Han vil til OL, selv om han ikke skulle vært vaksinert.

– Jeg ville dratt, ja. Det er ikke vaksinen det står på. Nå har vel de (Ingebrigtsen) reist til utlandet og konkurrert uten vaksine, og det har jeg også gjort. Det ville vært rart å da droppe OL uten vaksine, mener han.

– Bør få vaksinen så fort som mulig

Svømmer Henrik Christiansen, som har fått en rekke konkurranser utsatt eller avlyst, har fått en uvant oppkjøring til sommeren. Foreløpig har han bare konkurrert én gang det siste året. Men OL skal han delta i – vaksinert eller ei.

– Det kommer jeg nok til å gjøre. Men jeg håper vi er vaksinert innen den tid. Jeg tror det fort kan komme krav om å være vaksinert. Samtidig tenker jeg at når det på verdensbasis er rundt 10 000 utøvere i OL, så bør det gå an å gi 10 000 av vaksinene til OL, sier Christiansen til NRK.

Bryter Stig-André Berge, som befinner seg i Ungarn når NRK tar kontakt, mener man må se på viktigheten med idretten. Ikke nødvendigvis for utøverne selv, men for seerne hjemme i Norge.

– Hvis dette er viktig for oss som nasjon, så mener jeg absolutt at norske OL-håp bør få vaksinen så fort som mulig, slik at man kan kjempe om medalje i Tokyo, mener Berge.

Han legger til at han drar til OL uansett om han har fått vaksinen eller ikke.