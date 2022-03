Idrettsprofiler i strupen på eget forbund: – Dette kan ikke skje igjen

– Det var vanskelig å føle glede i dag.

Det sier Tommy Urhaug til NRK, samme dag som han vant NM-gull i bordtennis.

Lykkefølelsen var likevel fraværende, og da han satt i bilen etter å ha sikret gullet, kjente han på både tomhet og tristhet.

Grunnen?

En NM-helg i Bergen der parautøverne har følt seg forskjellsbehandlet, nedprioritert og nærmest gjemt.

STJERNE: Urhaug vant gull under Paralympics i London i 2012. Foto: Jonas Ekstrømer / NTB

Urhaug, som har vunnet Paralympics-gull i bordtennis, nevner blant annet markant lavere premiepenger, og at parautøverne systematisk måtte spille på bord lengst unna publikum.

– Paraklassene ble nedprioritert. Det føltes som at vi bare fikk være med fordi det står i forskriftene.

Han påpeker at Norges Bordtennisforbund har vært gode på integrering, og at denne misnøyen er rettet mot NM-opplegget.

– De er veldig flinke til å sole seg i glansen når vi gjør det bra internasjonalt, og sånn skal det være også, men så er det dette vi møter når vi er på et NM. Det holder ikke, sier Urhaug.

– Trist for utøvere og sporten

Bordtennisprofilen sier at det er mange som har reagert, og at flere parautøvere nå skal gå sammen for å utarbeide en felles klage til forbundet.

– Det føles ikke bra. Det er over 20 år siden jeg var med i mitt første NM, og det har gått fremover de årene, men nå føles det som at det har stoppet opp. Det har kanskje til og med gått tilbake. Tenk at jeg må snakke om dette her i 2022, sukker han oppgitt.

– Det er bare trist. Det trist både for utøvere og for sporten.

Landslagsvenninne Aida Dahlen er helt enig. På spørsmål om hvordan helgen var for henne, er svaret:

– Hvor skal jeg begynne?

Hun er tilbake i Oslo, fire NM-medaljer rikere, men hun sitter igjen med samme følelse som Urhaug.

STJERNE: Dahlen vant bronse under Paralympics i Tokyo i fjor sommer. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Det er rett og slett vondt. Nå forventer jeg faktisk mer. Jeg blir så provosert, skal man virkelig finne seg i å bli behandlet sånn?

Dahlen trekker frem det samme som Urhaug, nemlig at pengepremiene var på en drøy tredjedel av hva de funksjonsfriske fikk, at de ble plassert på bord langt unna publikum, og at premieutdelingene ikke ble gjort på en fellesseanse, slik som var tilfellet for de funksjonsfriske utøverne.

– Jeg tenkte bare at nå må vi samle oss. Dette kan ikke skje igjen.

Lover at det tas på alvor

Landslagstrener Jan Bergersen var på plass under NM i Bergen, og han reagerte på behandlingen utøverne hans fikk. Derfor støtter han nå Urhaug og Dahlens oppgjør med forbundet.

– Jeg stiller meg på siden til utøverne i denne saken, sier han til NRK.

– Det var et mønster i forskjellsbehandlingen, forklarer han.

Bergersen er stolt av at utøverne tør å fronte saken selv.

– Forbundet har vært gode på integrering, men det er forskjell på festtaler og den daglige handlingen.

Bengt Paulsen, generalsekretær i Norge Bordtennisforbund, erkjenner at beløpet på premiepengene burde vært likt til både funksjonsfriske utøvere og parautøverne. Han lover også at de andre punktene på listen skal tas opp internt.

– Dette skal tas opp på neste styremøte, for dette blir tatt på største alvor, presiserer Paulsen, som jevnt over er stolt av eget forbunds innsats for paraidretten.

– Men vi kommer uansett til å gå en skikkelig runde på dette, avslutter generalsekretæren.