Idrettsprofiler er rasende etter OL-vraking: – Jeg føler meg forrådt

Uno-X-profil tar Tour de France-syklist i forsvar etter bisarr bot: – For en vits

Julien Bernard er bøtelagt av Det internasjonale sykkelforbundet for å ha stoppet og kysset kona underveis på tempoen fredag. Det får Magnus Cort til å reagere.

Lidl-Trek-rytteren har selv lagt ut et skjermbilde av UCIs avgjørelse i egne mekanaler. dieDer kommer det fram at han er nødt til å bla opp 200 sveitserfranc (2300 norske kroner).

Underveis på fredagens individuelle tempoetappe valgte franskmannen å stoppe opp og kysse kona som sto langs veien. Det falt ikke i god jord hos UCI, som har valgt å bøtelegge Bernard for «upassende atferd og for å ha skadet idrettens rykte».

– Jeg vil beklage til UCI for å ha skadet idrettens rykte, men jeg er villig til å betale 200 sveitserfranc hver eneste dag for å gjenoppleve det øyeblikket, skriver han sarkastisk på X.

Også Magnus Cort, som tidligere i årets Tour de France gjorde tilsvarende som Bernard, har reagert på UCIs avgjørelse.

– For en vits. Jeg regner med at jeg var heldig da de ikke fikk med seg at jeg gjorde det for noen dager siden, skriver Cort på X , ledsaget av en video der han kysset kjæresten.

Fredagens tempoetappe utspilte seg kun halvannen time unna Bernards hjem.

– Jeg så virkelig fram til denne dagen. Jeg visste at kona og familien min var i bakken. Jeg ønsket å nyte hvert eneste øyeblikk. Det var et drømmeøyeblikk for meg, sa Bernard ifølge nettstedet Cyclingnews. (NTB)