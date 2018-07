– Utøving av sport er ein menneskerett. Kvart einaste menneske må ha lov til å drive idrett utan diskriminering av noko slag, skriv dei 64 kvinnene i oppropet som er send til styret i det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF).

På den lange lista er det mange store profilar, mellom anna tennislegenda Billie Jean King, USAs doble OL-vinnar i fotball Abby Wambach, tredobbel OL-vinnar i landhockey Rachel Dawson, dobbel OL-vinnar i roing Mary Whipple og den norskamerikanske alpinisten og brettkøyraren Grete Eliassen.

– Vi krev at de (IAAF) avviser desse diskriminerande reglane, og i staden støttar kvinnelege utøvarar verda over i kampen for likeverd og inkluderande idrettsutøving, avsluttar dei brevet med.

Testosterongrense

ENGASJERT: Tennis-legenda Billie Jean King er blant dei som har engasjert seg sterkast mot dei nye testosteron-grensene i friidrett. King tok 12 Grand Slam-titlar på 60- og 70-talet Foto: Mark Baker / AP

Bakgrunnen er forslaget frå IAAF om at kvinnelege mellomdistanseløparar – som deltar på distansane frå 400 meter til ei engelsk mil – ikkje skal ha eit testosteronnivå over ei fastsett grense. Det vil gi dei ein fordel framfor konkurrentane, meiner IAAF.

Dei nye reglane krev derfor at kvinner med for høge verdiar, må bruke medisinar for å få dei ned på eit godkjent nivå.

Saka står på agendaen til IAAF-styremøtet siste helga i juli. Derfor reagerer dei 64 kvinnene no.

– Inga kvinne skal tvingast til å endre kroppen sin for å få delta i idrett, skriv dei i brevet.

Tilfellet Caster Semenya

Problemstillinga blei aktualisert i 2009 med sørafrikanske Caster Semenya, som har eit naturleg høgt testosteronnivå, og som lenge har vore suveren på mellomdistansane.

I 2011 vedtok IAAF liknande reglar. Men den indiske sprintaren Dutee Chand anka saka inn for CAS – som er rekna som høgsterett innan internasjonal idrett. CAS meinte det ikkje var godt nok bevist at høgt testosteronnivå var avgjerande, og avviste reglane.

No meiner IAAF at dei har gode nok medisinske bevis, og prøver igjen å innføre testosterongrenser gjeldande frå 1. november i år.

Anka til CAS

Caster Semenya har allereie anka reglane inn for CAS, og får no altså støtte av dei over 60 idrettsprofilane.

– Eg vil ikkje sjå nokon gå gjennom den same prosessen som eg, eller bli granska på same måte. Min støtte går til alle kvinner som blir råka av dei nye reglane, seier Dutee Chand.

– Dette gjeld ikkje berre sport. Kvinnekroppen, heile vår identitet, privatlivet og kjensla av tryggleik og å høyre til ein stad, står på spel, skriv dei 64.