Idrettspresidenten: – Her er vi nødt til å bli bedre

– Generelt prøver særforbundene å legge forholdene godt til rette. Og så er vi klar over at her skulle vi hatt mer ressurser.

Det sier idrettspresident Tom Tvedt om situasjonen til Norges medaljehåp i Paralympics.

Mandag fortalte NRK at para-profiler som Birgit Skarstein, Nils Erik Ulset og Trygve Toskedal Larsen dro til Sør-Korea uten det beste utstyret eller den beste oppkjøringen. Det er Tvedt fullstendig klar over, og han understreker at det jobbes med saken.

– Dette har med rammevilkårene å gjøre. Det er ikke godt nok. Vi jobber kontinuerlig for å få inn mer ressurser på sponsing slik at vi kan legge bedre til rette for våre utøvere. Dette er en kjent sak. Her er vi nødt til å bli bedre sammen med alle særforbundene våre, slår han fast.

Frir til rikingene

– Hvem har ansvaret?

– Til syvende og sist så er det norsk idrett i fellesskap, både for å få flere med i para-idrett, og så bygge det systematisk. Men det er mye som er positivt i norsk para-idrett, mener Tvedt.

Han vil ikke være med på at para-utøverne blir nedprioritert.

– Det er jeg uenig i. Vi legger mye inn i dette. Det er ikke sånn at man melder seg på Paralymipcs. I Norge så er du toppidrettsutøver, uansett om du deltar i OL eller i Paralympics, sier idrettspresidenten, og følger opp med et frieri til pengesterke nordmenn:

– Man står ikke i kø for å sponse våre para-utøvere, men hvis det er noen som har penger til overs, så støtt disse utøverne. Gi dem mulighet til å konsentrere seg om idretten.

Skei Grande vil ikke stille krav

Kulturminister Trine Skei Grande har ingen planer om å gi føringer til hvordan idretten skal bruke pengene sine.

– Jeg tror idretten er best til å organisere dette selv, sier hun til NRK.

Venstre-lederen mener idretten må ha en intern dialog om hvordan pengene skal fordeles og prioriteres på en mest mulig rettferdig måte.

– Og da er det viktig å huske på at dette er akkurat like fantastiske og flotte utøvere som var med i OL, og det er viktig at vi også heier på dem og løfter dem frem, understreker hun, før hun konkluderer med følgende:

– Det er et sunnhetstegn at vi i det hele tatt har denne debatten, for det betyr at dette er folk som sier fra om rettighetene og mulighetene sine. Da får vi en sunn debatt i idretten om hvordan pengene skal prioriteres.