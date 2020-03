Det er klart etter et møte mellom idrettspresident Berit Kjøll og kulturminister Abid Raja (V) mandag.

Dermed vil Kjøll følge eksempelet fra Canada. Søndag opplyste OL-komiteen i Canada at det ikke blir aktuelt å sende utøvere til Japan i sommer uavhengig av hva Den internasjonale olympiske komité (IOC) måtte beslutte rundt gjennomføringen av lekene.

– Vi har hatt en god dialog om OL i Tokyo i 2020. Og først vil jeg si at jeg skulle gjerne sett at IOC hadde tatt beslutningen om å utsette OL og Paralympics i Tokyo allerede, sier Kjøll i en pressekonferanse.

Allerede fredag sendte Norges idrettsforbund et brev til IOC med en sterk anmodning om at Tokyo-OL ikke kan gjennomføres med mindre viruspandemien er kommet under kontroll.

I det samme brevet varslet idrettspresident Berit Kjøll at Norge, uavhengig av beslutning fra IOC, vil gjøre egne vurderinger av hvorvidt det er forsvarlig å sende utøvere til OL.

– I lys av det kom det en pressemelding fra IOC om at de i løpet av fire uker skal avgjøres om OL og PL (Paralympics) skal gjennomføres. Der kommer det også frem at en utsettelse er veldig realistisk.

– Med utgangspunkt i dette vil mitt klare råd til idrettsstyret være at vi vil be om at det ikke sendes norske utøvere til OL, PL i Tokyo i 2020, i lys av den alvorlige situasjonen, sier Kjøll.

–Og jeg er helt trygg på at IOC, sammen med japanske myndigheter, Tokyo-myndighetene og arrangementskomiteen er ansvarsbevisste og kommer tilbake med en ny dato for Tokyo raskest mulig, kommenterer hun.

Olaf Tufte har sagt at han legger opp om OL blir utsatt. Han er foreløpig avventende til utspillet fra idrettsledelsen i Norge.

– Jeg avventer hva lederne sier. Jeg etterlyser klare ledere. Bach (IOC-presidenten) sitter foreløpig på gjerdet, så jeg får bare vente og se.

– Tanker om at det kan bli et OL uten norske deltakere?

– Jeg har masse tanker om det. Foreløpig henger alt i lufta. Alle skal ha svar med en gang. Jeg tenker det kommer en beslutning som er til det beste for alle. Noen blir sure uansett.

– Hva tenker du eventuelt om å fortsette et år til hvis det blir utsatt?



– Det er ikke noen vits i å sette seg ned og begynne å grine. Vi kommer ikke noen vei med det, men det opplever jeg at mange gjør nå. Vi må forholde oss til det som blir besluttet. Det handler om å holde verden i gang så godt som mulig. Vi må gjøre noe med det vi kan og det vi har.