Onsdag kom Antidoping Norge og kulturdepartementet frem til en kortsiktig løsning, som innebærer at norske særforbund og idrettslag på forhånd må innhente samtykke til dopingtester fra mindreårige utøveres foresatte – en løsning på den pågående antidopingkrisen som ingen egentlig mener er god nok.

Nøyaktig hvordan løsningen vil se ut, og hvem som skal innhente dette samtykket, skal presenteres for Idretts-Norge i et møte mandag ettermiddag. Antidoping Norge har kommet med et forslag til løsning – og mener samtidig at Norges idrettsforbund (NIF) kunne løst krisen allerede.

– Vi foreslo at idretten kunne ta inn muligheten for at foresatte kan gi samtykke i medlemsregisteret, slik at unge fra 15–18 år kan testes. Det har vi ikke lykkes med, sier Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge, til NRK.

OPPGITT: Daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim. Her etter onsdagens møte med Norges idrettsforbund og Kulturdepartementet Foto: Ingrid Heier Jorstad / NRK

– Siste utvei

Fredag møtte han blant annet idrettspresident Berit Kjøll til debatt om temaet på Nasjonal idrettspolitisk arena (NIPA). Etter debatten var det en svært oppgitt antidopingleder som møtte NRK.

– Nå, i den prekære situasjonen vi nå er, så må vi legge alle kluter til slik at norske topputøvere kan delta i internasjonale konkurranser.

– Opplever du en motvilje fra idrettsforbundet på det her?

– Vi har foreslått det, så får vi høre hva idrettsforbundet sier. Det er et konkret forslag til å løse denne problemstillingen. Vi er en privat stiftelse som er satt til å gjøre kontroll og påtalearbeid. Vi har ingen myndighet til foreslå lover, til å tolke lover eller til å vedta idrettens dopingbestemmelser. Dette tror jeg er siste utvei, sier Solheim.

I helgen har det blitt jobbet på spreng for å finne en løsning. En av utfordringene som har måttet løses er hvem som skal innhente samtykke til dopingtesting av barn og unge mellom 15 og 18 år. Ingen har egentlig lyst til å påta seg det ansvaret.

Anders Solheim forklarer at for å få hente inn samtykke av mindreårige toppidrettsutøvere, må særforbundene på banen. Hver enkelt særforbund som har landslagsutøvere, og klubber på toppnivå med mindreårige, må hente inn samtykke.

TRAVEL: Idrettspresident Berit Kjøll har ikke lang tid før et forslag til løsning på antidopingkrisa må ligge på bordet. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Vil ikke begrunne

Det er foreløpig usikkert hvor NIF lander. Konfrontert med at Antidoping Norge mener NIF kunne løst floken, svarer Kjøll:

– Jeg har ikke lyst til at vi skal peke på hverandre nå. Nå er det en prosess i gang gjennom helgen som søker å finne en løsning, hvor det forslaget som er skissert av ADNO er ett av forslagene. Så vil vi sammen komme frem til noe som presenteres for alle våre særforbund mandag. Det ser jeg frem mot.

– Er du enig i at dette kunne vært løst?

– Det er en grunn for at det ikke er løst. Å gå inn på den nå, skal jeg ikke gjøre, for arbeidsgruppen ser nå på flere alternative forslag som vil bli belyst. Hva som da er juridisk riktig å gjøre, og praktisk og enklest å gjøre, vil bli presentert mandag. Og det ser jeg frem til, sier Kjøll.

Den norske antidopingkrisen Ekspandér faktaboks I mars 2018 vurderte et advokatfirma på oppfordring fra Antidoping Norge hvorvidt det var lov å teste mindreårige uten foreldres samtykke. Konklusjonen var nei.

Antidoping Norge og Norges idrettsforbund kontaktet norske myndigheter for å få deres vurdering av den aktuelle paragrafen.

I oktober 2019 kom Kulturdepartementet med sin uttalelse. De var enig med advokatfirmaet om at det ikke finnes rettslig grunnlag i norsk lov til å dopingteste umyndige uten samtykke.

Konklusjonen har ført til at ingen umyndige utøvere har blitt testet på flere år.

Anders Solheim, leder i Antidoping Norge, mener situasjonen er uholdbar: – Vi ønsker ikke en idrett hvor du kan dope deg frem til du er 18 år – uten å avlegge prøve. Det gir en mulighet til å jukse og få en urettmessig fordel, sier han.

Antidoping Norge og Norges idrettsforbund ønsker en forskrift eller en lovendring som gjør at ungdom mellom 15 og 18 år selv kan gi samtykke til testing.

NRK skrev først om problematikken i april 2021, men problemet ble fortsatt ikke løst.

I august 2022 avslørte NRK at testmangelen er et brudd på WADAs regler, og at det kan få store konsekvenser for norsk idrett om relativt kort tid.

Myndighetene har sagt at de mener samtykkebasert testing holder, ettersom WADA aksepterer løsninger der nasjonene innhenter langtidssamtykke fra foresatte. Dette er en løsning Antidoping Norge og NIF kjemper imot: – Hvis det er frivillig med samtykke, kan du dope deg så mye du vil. Er det tvunget samtykke, der du må ha foresattes samtykke for å delta, vil du risikere at du ikke får det samtykket. Du risikerer også at de som trenger å være i idretten ikke får dette samtykket, forklarer Solheim.

I mellomtiden står Norge uten mulighet til å teste mindreårige på tredje året, noe som gjør at talenter kan entre toppidretten uten å ha vært testet på lenge.

Tar selvkritikk

Ett av spørsmålene som har reist seg, er hvordan norsk idrett nå står i en så alvorlig situasjon etter å ha vært klar over problematikken i lang tid.

Idrettsstyret ble orientert om samtykkeproblematikken høsten 2020, ifølge Kjøll. Samtidig hevder hun at alvoret først gikk opp for forbundet da Antidoping Norge og NIF varslet Kulturdepartementet i juni.

– Burde ikke NIF tenkt på at ingen testing av 15-18-åringer kunne føre til at Norge ble «non-compliant» i løpet av ikke så lang tid?

– Vi ble kjent med at Antidoping Norge ikke testet for en tid tilbake på ett av våre trepartsmøter. Vårt anliggende er jo å ha en armlengdes avstand til ADNO. Vi går ikke inn og følger med på om de tester, når de tester og hvem de tester. Så alvorlighetsgraden i denne problemstillingen ble først kjent for oss nå når vi gjorde den felles henvendelsen til myndighetene nå i juni, sier Kjøll.

Idrettspresidenten understreker at NIF ikke har hatt kjennskap til dialogen mellom ADNO og Wada.

– Men en naturlig konsekvens av å ikke følge antidopingkodeksen, er jo å bli «non-complaint». Hvordan kan du si at dere ikke har vært kjent med alvorlighetsgraden?

– Vi har jo adressert denne problemstillingen løpende til myndighetene for å få på plass en lovendring. Det løpet har vi kjørt sammen med Antidoping Norge. Det ville løst disse utfordringene. Men dialogen mellom ADNO og Wada er jo ikke vi en del av. Vi skal holde en armlengdes avstand med vårt nasjonale antidopingbyrå. Det har vi gjort. At dette nå ble så alvorlig som det ble nå i juni, ble vi først kjent med i vår, sier Kjøll.

På spørsmål om det er myndighetene som ikke har fult opp, eller om det er NIF som ikke har klart å få frem alvoret, svarer Kjøll:

– Vi kunne helt sikkert ligget mye hardere på. Det ser vi nå. Det er lett å være etterpåklok på det. Men jeg har ikke lyst til å skylde på noen – tvert imot. Nå er vi her vi er. Nå må vi løfte blikket og få på plass en umiddelbart kortsiktig løsning, og en langsiktig løsning som er varig, sier hun.