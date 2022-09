Antidopingtemaet har vore diskutert springande i idrettsstyret gjennom heile min styreperiode. Saka knytt til samtykkeproblematikken for mindreårige har ikkje vorte løfta fram som ei eiga sak i idrettsstyret, men informasjon knytt til testing av mindreårige vart gjeve att i eit skriftleg referat frå eit presidentskapsmøte datert 7. september 2020 som var ein del av styrepapira til styremøtet 15. oktober 2020.

På det same idrettsstyremøtet fatta styret på bakgrunn av ei munnleg forklaring eit vedtak om at «Generalsekretæren blir beden arbeid for å få ei særlov for antidopingarbeidet i idretten som både varetek vedtak i sak 13.16 frå idrettstinget 2019 om å arbeide med straffeføresegner, og som lovregulerer antidopingarbeidet i Noreg i sin heilskap». I ei slik særlov inngår også ein lovheimel for dopingtesting av mindreårige. Eg erkjenner at heile særlovsproblematikken var svært kompleks og kvar utfordringa knytt til samtykkeproblematikken nok kunne vorte løfta som ei særskild orienteringssak til idrettsstyret.

Som ei oppfølging av behandlinga og idrettsstyrevedtaket i styret vart det den 27. oktober 2020 framsendt eit notat frå NIF og ADNO i fellesskap til KUD der samtykkeproblematikken også vart omtalt som noko denne særlova burde omfatte. I notatet står mellom anna følgjande:

«Ei lov bør mellom anna: (..) Lovfeste heimel til testing av alle utøvarar inkluderte mindreårige som blir omfatta av NIFs antidopingreglar, under dette regulerer rettane deira i samband med testing.»

Hovudfokuset mitt på vegner av Noregs idrettsforbund og norsk idrett har vore å ta ansvar i samarbeid med Antidoping Noreg for å bidra til å etablere ei mellombels løysing i saka om testing av mindreårige toppidrettsutøvarar. Samtidig må det ikkje vere tvil om at Antidoping Noreg har heimelsgrunnlag til å teste mindreårige utøvarar og at dei kan vedta supplerande reglar knytt til samtykkeinnhenting. Derfor har ikkje dette vore aktuelt å fremje som ei vedtakssak i idrettsstyret.

I prosessen med å finne ei løysing ser eg at underteikna kunne haldt idrettsstyret betre informert, men fokuset mitt har vore å bidra til å finne ei løysing på den situasjonen som har oppstått. Derfor er eg også glad for at vi saman har funne ei god mellombels løysing som forhåpentleg sikrar at Antidoping Noreg held fram med å vere compliant med WADAs regelverk. Samtidig held vi trykte oppe ovanfor styresmaktene for å få den langsiktige løysinga på plass som må innebere at alle utøvarar i alderen 15-18 år blir gitt sjølvstendig samtykkekompetanse til å la seg dopingteste.

Eg har respekt for at det kan vere ulike oppfatningar om leiarskapen min. No blir det lagt opp til ein grundig gjennomgang av saka og sakskomplekset i idrettsstyremøtet 20. september. Dette er også kunngjort idrettsstyret.