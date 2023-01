Idretten snur - stopper strømming av ungdomsidrett

City-spiller Mendy frikjent for seks voldtektsanklager – ny rettsrunde venter

Manchester City-spiller Benjamin Mendy er i retten frifunnet for seks av voldtektene han har vært tiltalt for. Samtidig venter en ny ekstra runde i retten.

Rettssaken mot 28 år gamle gikk i Chester Crown Court nordvest i England på tampen av fjoråret. Premier League-stjernen erklærte seg ikke skyldig på alle tiltalepunkter.

Mendy var tiltalt for ni lovbrudd, blant dem voldtekt, forsøk på voldtekt og overfall. Retten har frifunnet ham for seks voldtekter. Ytterligere to anklager har ikke retten klart å ta stilling til, heter det i dommen.

Påtalemyndigheten hadde sju dager på seg til å be om en ny runde med rettsforhandlinger rundt de to nevnte tilfellene. Allerede i etterkant av fredagens dom ble det imidlertid varslet at det blir en ny runde med rettsforhandlinger 26. juni.

Mendy var i forkant av rettssaken frifunnet for ytterligere én voldtekt som kom i tillegg til de han sto tiltalt for.

City-stjernen skal ha hatt hodet i hendene da dommen ble lest opp.

Mendy kom til Manchester City i 2017. Han ble suspendert av klubben da politisaken mot ham ble innledet i august i fjor.