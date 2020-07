Åpner for større kamptropper

Et tett kampprogram og høy belastning gjør at norske fotballklubber nå får grønt lys til å øke antallet spillere som i kamptroppen. Det opplyser Norges Fotballforbund på torsdag. «Antallet justeres fra 18 til 20 personer fra 17. juli og ut sesongen», skriver NFF. Det innebærer at klubber fra Eliteserien til 3. divisjon for menn, og fra Toppserien til 2. divisjon for kvinner, nå kan bringe med seg flere spillere til kamp.