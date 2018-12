Idretten fortviler etter stortingsvedtak: – De bør ha en flau smak i munnen

– Jeg syns det er veldig skuffende, på vegne av hele Idretts-Norge. Det skuffer meg at de ikke er interessert i å hjelpe til slik at folk kan bli verdens beste, men fortsatt få utdanning, sier Kristine Leine.

I august skrev NRK om at hun måtte stå over en landslagssamling i fotball fordi skolen nektet henne å utsette en praksisperiode. Til slutt følte hun at hun måtte velge mellom toppidrett og utdanning. Hun valgte idretten.

– Jeg går jo «all in» nå. Jeg har tatt det steget at jeg tenker det er nå jeg kan satse. Det gikk på bekostning av studiet. Jeg får heller finne et studie hvor det lar seg kombinere bedre. Det er jo litt synd at jeg må tenke sånn, ikke hva jeg har mest lyst til, sier Leine.

– Bør ha en flau smak i munnen

Onsdag tilbakeviste Stortinget et lovforslag som skulle gjøre det enklere å kombinere toppidrett og studier. Konkret gikk debatten ut på retten til økonomisk støtte fra lånekassen.

TILFELDIG: Noen utdanningsinstitusjoner i Norge har et samarbeid med Olympiatoppen, men ikke alle. Joachim Walltin i NISO mener det blir for tilfeldig hvilke utøvere som får tilrettelagt studier. Foto: Viljam Brodahl / NRK

– Jeg er skuffet over responsen og vedtaket. Det er trist. Jeg syns det var en fin mulighet til å gjøre noe konkret fra politikernes side, vise at de mener alvor i kombinasjonen idrett og utdanning. Jeg føler at vi fra idretten ikke er blitt hørt, sier Joachim Walltin.

Han er styreleder i Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO).

– Når de gratulerer store idrettsprestasjoner, syns jeg kanskje de bør ha en flau smak i munnen. De viser manglende vilje til å tilrettelegge for at utøverne skal forberede seg for et liv etter idretten, sier Walltin.

Også langrennsutøver og roer, Birgit Skarstein, rister på hodet av Stortingets vedtak. Hun mener Stortinget heller burde applaudere de som ønsket å ta en utdannelse, heller enn å stikke kjepper i hjulene.

– Det eneste fornuftige er jo å bygge opp under de som har kapasitet og lyst til å kombinere de to. De som får det til er jo gode rollemodeller for yngre. De tar ansvar for eget liv, sørger for at man har en utdannelse når idrettskarrieren er over, sier Skarstein.

Lover endringer – på sikt

Utdanningspolitisk talsmann fra Høyre, Kent Gudmundsen, forklarer vedtaket med at regjeringen er i gang med et arbeid om en reform som skal bedre tilrettelegge for at voksne i jobb lettere skal kunne kombinere arbeidet med utdannelsen. Det var Arbeiderpartiet som kom med forslaget til Stortinget.

Gudmundsen mener at et vedtak om tilrettelegging for toppidrettsutøvere ville påvirket denne reformen.

LOVER ENDRING: Kent Gudmundsen opplyser at regjeringen jobber med en større reform. Derfor stemte de ned gårsdagens forslag. Foto: Stortinget

– De skal ikke være skuffa, for vi lover å se på saken gjennom denne kompetansereformen. Derfor syntes jeg det er bedre når vi først skal gjøre endringer, at vi tenker på absolutt alle voksne som har krevende livssituasjoner, sier Gudmundsen.

– Hvorfor kunne dere ikke godtatt forslaget i går og heller videreutviklet det til å gjelde alenemødre og andre mennesker senere?

– Vi har direkte dialog med statsråden i dette arbeidet og vi er veldig trygg på at denne helheten vil bli ivaretatt når vi skal legge frem en ny sak i Stortinget i nær fremtid.

Det er ikke bra nok for Leine. Hun ønsker fortgang i lovforslaget og mener Norge risikerer å miste toppidrettsutøvere med dagens lovverk.

– Jeg vil bare at politikerne skal forstå at litt hjelp gir en stor forskjell i hverdagen. Politikerne vil at vi skal gjøre det bra, samtidig må vi utøvere fikse alt selv. Det går på personens egen vilje til å bli best. Når de ikke hjelper til, så minsker det antall utøvere som vil satse for fullt, mener Leine.