IBU: Fire russere brøt dopingreglene

Fire russiske skiskyttere har brutt den internasjonale skiskytterunionens IBUs dopingregler, og nå må det russiske forbundet svare på nye anklager. Det går fram av en pressemelding fra IBU. Ingen løpere er navngitt i pressemeldingen, men NRK vet at det dreier seg om minst to høyprofilerte russiske skiskyttere, og det er OL-medaljevinnere blant de fire.

Det russiske skiskytterforbundet har sluppet sin egen uttalelse på hjemmesidene, der det går fram at tre av de fire skiskytterne har lagt opp, og at den siste ikke lenger går for landslaget.

Russerne har fått fjorten dager til å gjøre rede for sitt syn på saken før den eventuelt går videre.

Sotsji-OL er blitt en nasjonal verkebyll for russerne, som i månedene og årene etter mesterskapet stadig mistet nye medaljer. De kom da McClaren-rapporten avslørte systematisk, statsstøttet doping over flere idretter.