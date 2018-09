IBU lover åpenhet – likevel lukkes dørene for media under presidentvalget

– Det er synd. Vi er jo ikke transparente, sier president i Norges Skiskytterforbund, Erlend Slokvik.

Han mener fredagens valg av ny president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), og avgjørelsen om Russlands fremtid i internasjonal skiskyting, burde vært i offentlighetens lys.

IBU har tidligere lovet nye tider. Istedenfor må NRK sammen med andre internasjonale medier vente utenfor kongresshallen. Først når kongressdagen er over får verden vite hva som ble diskutert i de ulike sakene og hvorfor.

– At media ikke kan være til stede på valgene og presentasjonene er rart for meg, sier Slokvik.

Det er etterfølgeren til norske Anders Besseberg, som for tiden er under etterforskning for korrupsjon, som skal velges. Han var president i det internasjonale skiskytterforbundet i over 20 år, frem til politietterforskningen startet i vår.

Steg for steg

Pressesjef i IBU, Christian Winkler, forklarer til NRK at det i forbundets konstitusjon står skrevet at kongressen skal være stengt for offentligheten. Det er i så fall kongressen selv som må endre konstitusjonen.

– Jeg synes gjennomsiktighet er og vil bli et viktig steg for IBU i fremtiden, men det må tas steg for steg. Jeg synes ikke at om kongressen er åpen eller stengt er et viktig argument her, sier Winkler.

Det synet deler en av fredagens presidentkandidater Baiba Broka.

– Demokrati og gjennomsiktighet betyr ikke at alle møter og diskusjoner skal være åpent for alle. Når IBU nå har gått gjennom en vanskelig tid mener jeg medlemmene bør ha en åpen diskusjon, sier Broka og legger til:

– Det er som en familie. Først må vi diskutere i familien, så avgjør vi hvem vi vil invitere.

STØTTER STENGTE DØRER: Presidentkandidat Baiba Broka. Foto: Hans Henrik Løken / NRK

Kan skape mistanke

Norges Skiskytterforbund har lenge vært kritisk til den manglende åpenheten i IBU. Slokvik mener at det bidrar til et dårlig omdømme.

– Det blir vanskeligere å ha oversikt over hva som egentlig foregår. Når det blir sånn lukket går det mye rykter om at det har foregått skittent spill noen ganger.

KRITISKE: De norske representantene Erlend Slokvik og Tore Bøygard. Foto: Hans Henrik Løken / NRK

Han referer til de mange korrupsjonsanklagene IBU har måttet tåle de siste årene.

– Når en bitteliten nasjon som ikke er med i VM har like mye å si som en nasjon som er med i VM, er systemet svakt. Det er klart at hvis de små nasjonene kan få noe ekstra under bordet er det nok lettere å si ja til det, sier Slokvik.

Senere i kongressen, som varer hele helgen, vil valget av arrangørby for VM i 2021 og 2023 avgjøres. Slokvik mener at VM-valget burde avgjøres allerede fredag.

– Det som skjer er at det deles ut gaver og inviteres til middager fra de forskjellige arrangørene. Det blir en kjøpslåing om å gjøre det størst og flottest. Jeg mener at teknisk komité burde gjort en vurdering og lagt den frem. Nå er det ingen uavhengig vurdering av søkerne, sier han.