Ibrahimovic med ballespark til kritikerne

– Kritikken gir meg mye energi. Det gir meg energi fordi de får betalt for å snakke dritt, og jeg får betalt for å spille med føttene. Det er sånn jeg liker det, sier 35-åringen til The Telegraph.

Manchester United-spissen kunne fort tangert Lionel Messi som toppscorer i Europa mot Middlesbrough, men en kontroversiell annullering sørget for at svensken ble stående med 50 mål i kalenderåret 2016 – 12 av dem i rødt.

KAN ZMILE: Manchester United-manager José Mourinho. Foto: Andrew Yates / Reuters

Det er en tangering av hans personlige rekord fra 2012, da Ibrahimovic banket inn mål for Milan og Paris Saint-Germain.

– Tvinger dem til å spise ballene sine

Mange var også tvilende til at en aldrende Ibrahimovic var god nok for United og Premier League, og selv om kritikken stilnet etter en kanonstart på sesongen, blusset den opp igjen etter seks strake kamper uten mål i høst.

Nå står 35-åringen med åtte mål på de ni siste ligakampene.

– Jeg kom til Premier League og ingen trodde det ville være mulig, men som alltid tvinger jeg dem til å spise ballene sine, sier Ibrahimovic.

Manchester Uniteds tunge høstperiode, som toppet seg med 0-4 mot Chelsea og 0-0 hjemme mot Burnley, er nå forvandlet til fem strake ligaseire.

Men fortsatt er det 13 poeng opp til ligaleder Chelsea.

– Forhåpentligvis kan vi fortsatt vinne tittelen. Vi er ubeseiret i ti strake kamper. Hvis de andre lagene begynner å gjøre feil, hvem vet?

– Bestemt seg for å lykkes

Av de 12 seriemålene denne sesongen har kun ett kommet mot topplagene da Manchester City vant 2-1 på Old Trafford.

Selv har han vært misfornøyd med kun tre målgivende pasninger, men svensken hevder han ikke var opptatt av toppscorertittelen for 2016.

– Det var ikke viktig å tangere Messi. Det viktige var å vinne. For meg er seieren den samme selv om jeg slo Messi eller ikke, sier Ibrahimovic, ifølge The Guardian.

United-manager José Mourinho varslet allerede i november at klubben vil forlenge Ibrahimovic-kontrakten ut neste sesong.

– Da vi kontaktet ham, og han sa ja til å komme, følte jeg meg sikker på at han har bestemt seg for å lykkes her. At han forlater Premier League etter å ha mislykkes i Manchester United? Det skjer ikke, sa Mourinho i forrige uke.

Mandag kan rødtrøyene kutte noe av forspranget til tabelltoppen med seier over West Ham i London.

Serieleder Chelsea fullfører den 20. Premier League-runden borte mot Tottenham onsdag.