Lukakus første for United

Romelu Lukaku scora sitt første mål for sin nye klubb då Manchester United slo Real Salt Lake 2-1 på sin USA-turne i natt. Han scora sigersmålet like før pause, etter at Henrikh Mkhitaryan hadde utlikna Reals leiing.

Midt i andre omgang fekk også Antonio Valencia raudt kort.