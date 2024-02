I tårer etter NM-gull: – Ikke fornøyd i det hele tatt

Syk Dale-Skjevdal går ikke fellesstarten

Johannes Dale-Skjevdal følte seg uvel lørdag kveld og går ikke dagens fellesstart. Det melder Norges Skiskytterforbund.

Dale-Skjevdal føler seg bedre i dag, men har i samråd med landslagsledelsen og helseteamet besluttet at det er best å stå over mesterskapets avsluttende renn.

– VM er over for meg. Jeg ble syk i går og håpet på det beste til i dag, men det var ikke nok tid. Det suger, skriver Dale-Skjevdal på Instagram, og legger til at det er mye å kjempe for videre i sesongen.

Endre Strømsheim har reist hjem fra Nove Mesto, og er derfor ikke aktuell til å overta Dale-Skjevdals plass i rennet.

I en SMS til NRK skriver Strømsheim:

– Veldig synd for Johannes. Vurderingen min da jeg dro hjem var at jeg uansett ikke hadde ville blitt i slag for å gå fellesstarten. En ting er å komme seg på start, målet mitt er å gå for medaljer og om ikke jeg er i form til det må jeg heller fokusere på å komme meg i form til Holmenkollen.

Strømsheim hadde en åttendeplass fra jaktstarten som best fra de tre første individuelle øvelsene, hvor Norge kunne stille med seks utøvere.

Dermed er det Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen og Sturla Holm Lægreid som går fellesstarten for Norge. Rennstart er kl. 16.30 og kan høres i NRK Radio.