I tårer etter kulderenn – utrolig opphenting av Norge

Under stafetten var det 18 minusgrader, men vind sørget for at det føltes som enda kaldere.

Yuliya Zhuravok, som gikk første etappe for Ukraina, var i tårer etter sin etappe.

Norge ble nummer to på stafetten etter en solid opphenting. Emilie Kalkenberg, som stafettdebuterte for Norge, måtte gå to strafferunder etter å ha sprukket på sin stående skyting.

– Trodde ikke det skulle bli å ille som det ble

Etter den første etappen var Norge nummer 15, over to minutter bak teten.

– Det var ikke den beste opplevelsen, sier Kalkenberg til NRK.

Er det forsvarlig å gå nå som det er så kaldt?

– Ja, det er under kuldegrensa. Men jeg burde gjort noen flere tiltak for å holdt fingrene varme. Jeg trodde ikke det skulle bli å ille som det ble.

TO STRAFFERUNDER: Emilie Kalkenberg måtte gå strafferunder etter sin stående skyting. Foto: NRK

Gode etapper av Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland sørget for norsk andreplass, 30 sekunder bak Tyskland som vant. Frankrike ble nummer tre.

– Jeg ser ut som en dust

Ingrid Landmark Tandrevold synes også det var riktig å gjennomføre dagens renn.

KLÆR:; Tandrevold hadde mer enn nok klær på seg og mente hun så ut som en dust. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Jeg kan ikke telle hvor mange klær jeg har på meg, så jeg holdt varmen, jeg. Jeg ser ut som en dust, men jeg vil heller holde varmen, sier hun.

At noen kunne gå med pannebånd skjønte hun ingenting av.

– Det er ingen som gidder å høre på hvor mye jeg hadde på meg, for jeg har alltid det dobbelte av de andre. Jeg hadde blant annet fire bøffer på meg, sier hun og legger til:

– Det er en del som går med pannebånd og det er mer enn jeg kan begripe. Det lærte jeg da jeg var ti år, at varmen går ut av hodet. Så det må man i hvert fall ikke gjøre, sier hun og ler.

Trøstende ord

Heller ikke Eckhoff synes kulda var noe behagelig i dag.

Hun gikk veldig fort og skøyt bra for andre dag på rad. I går vant hun for første gang på over ett år.

– Jeg var ikke så kald på fingrene, men på tærne hadde jeg null følelse, forteller hun.

Kalkenberg hadde en tung dag i dag, og Landmark Tandrevold, som selv har opplevd å sprekke på stafett, kom med noen trøstende ord til Kalkenberg.

– Det er noe som kan skje med alle. Det er ingen som klandrer Emilie for noen ting.

JUBLER: Det var god stemning etter den sterke andreplassen. Foto: Hanne Skjellum Müller / NRK