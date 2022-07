I tårer etter kollaps – Sverige refses da England brøt forbannelse

4-0-seieren gjør at semifinaleforbannelsen er brutt for de engelske kvinnene, som de siste tre mesterskapene har måttet se seg slått rett før en finale.

– Det er noen utrolige følelser i spill akkurat nå. Jentene var utrolige i kveld. For en opplevelse, vi har drømt om å dra til Wembley, sier Englands Chloe Kelly til NRK.

England kan dermed juble for en finalebillett i et mesterskap. Den bragden har de ikke klart på 13 år. Sverige er på sin side slått ut EM, som de før mesterskapet, hadde uttalt at de hadde gullambisjoner til.

Refses

– Det er mye følelser. Jeg er skuffet og bare tom, sier Sveriges Nathalie Björn til NRK.

Svenskene har mottatt kritikk etter kampen, og flere reagerer spesielt på den andre omgangen, hvor laget slapp inn tre mål.

– Svensk kollaps, skriver den svenske storavisen Aftonbladet.

– Et mareritt, mener Expressens kommentator Anna Friberg, som følger opp med:

– Praten om gull endte som tom og unødvendig prat. Dette var aldri Sveriges mesterskap.

Det var en svært lei seg og skuffet Magdalena Eriksson som møtte pressen etter kampslutt.

– Jeg føler at det ikke er verdig at det blir fire mål. Jeg synes vi står imot bra de første 30. Vi gjør det vi har pratet om, og det er så jæklig frustrerende at vi ikke får uttelling. Da blir det tøft, for mål avgjør kamper til slutt. Jeg er veldig skuffet, men med fasit i hånd fortjener de å gå videre, sier Eriksson til NRK.

I TÅRER: Magdalena Eriksson var svært lei seg i pressesonen etter kampslutt. Foto: Malin Jørnholt / NRK

Sveriges sisteskanse Hedvig Lindahl måtte hente fire baller ut av nettet, og var naturlig nok, også skuffet.

– Det er ikke moro. De målene som triller inn på slutten, en tunnel og en lobb – det er det verste man kan slippe inn som keeper. Dessverre har vi ikke kontroll i andre omgang. Vi hadde litt selvtillit før 2-0, men det er ikke gøy å tape kontrollen.

Storseier

England hadde ikke slått Sverige i en tellende kamp siden 1984 på damesiden, og så tidlig ut til å gå på en ny smell da de «gule og blå» dominerte den første halvtimen.

Det var før Beth Mead dunket inn 1–0 før pause. Det skulle også bli starten på slutten for svenskene – som tapte EM-semifinalen 4–0.

Mead, som ble vraket til Hege Riises Storbritannia-tropp til OL i fjor, ble kampens store spiller. I tillegg til scoringen, kunne hun også notere seg for to assist på målene til Lucy Bronze og Fran Kirby.

HELT: Beth Mead ble kampens stor spiller med ett mål og to assist. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

– Oi, oi!

Alessia Russo sto for det tredje målet for England, som må sies å være ett av kampens store høydepunker.

– Jeg kjenner meg selvsikker. Det skjedde på rent instinkt og heldigvis gikk den inn. Nå skal vi nyte denne kvelden før vi skifter fokus til finalen på Wembley, forklarer Russo til pressen.

Russo hælflikket ballen, med ryggen til mål, mellom bena på Sveriges Lindahl. Scoringen fikk flere til å sperre opp øynene.

– Oi, oi! Den frekkheten. Hvis det hadde skjedd med meg på trening, måtte jeg dratt, sa tidligere England-keeper Rachel Brown-Finnis på BBC.

– Jeg skal ikke lyve, det var rått fra Russo, skrev Chelsea-spiller Sam Kerr på Twitter.

– Hva har vi vært vitne til?! meldte det engelske laget selv på sin Twitter-konto.

Russo kom inn som innbytter rett før timen var spilt, og punkterte på mange måter kampen.

– Først bommer hun på sin første sjanse, men så bare hælsparker hun returen inn. Ingen forventet det. Det er helt overraskende og hun gjør det fra spiss vinkel i tillegg. Det var veldig overraskende, sier NRKs fotballekspert Melissa Wiik.

SE: Alessia Russo hælsparker inn 3–0 for England.

Rystet England

Det meste handlet om ett lag innledningsvis, tross sluttresultatet. De ti første minuttene fikk et fullsatt Bramall Lane se Sverige skape tre store muligheter. England slapp med skrekken allerede før minuttet var spilt, da Stina Blackstenius kom alene med Mary Earps.

Sverige hadde lenge god kontroll og fortsatte å styre spillet. Det var før Mead fikk muligheten innenfor svenskenes 16-meter.

Kvarteret før pause fant Bronze en umarkert Mead, som på halvspretten, dunket inn ledelsen for England – mot spillets gang.

– Et mareritt for Sverige, selvfølgelig, som har hatt en god første halvtime, skrev Aftonbladets kommentator Anna Rydén.

LEDELSE: Beth Mead var iskald foran mål på 1-0-scoringen til England. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Målshow

Den andre omgangen skulle også bli et mareritt for Sverige. Drøyt tre minutter ut i omgangen var rollene snudd på da Mead assisterte Bronze, som stanget inn 2–0 med hodet. Ballen gikk mellom to ben, før den til slutt havnet bak en utspilt Hedvig Lindahl.

Sverige måtte satse etter scoringen, og hadde flere store sjanser utover i omgangen.

SKUFFET: Sverige-spillerne måtte se England score tre mål i den andre omgangen. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Istedenfor var det England som skulle øke ledelsen – og det på meget elegant vis. Alessia Russo vartet opp med et C-moment da hun hælflikket ballen, med ryggen til mål, mellom bena på Lindahl. Like etter punkterte Fran Kirby kampen med Englands fjerde for kvelden.

I EM-finalen venter enten Tyskland eller Frankrike. De spiller sin semifinale onsdag.