I strupen på Mesterliga-finalisten: – Jeg er sjokkert

Denne uken, bare dager før Dortmund skulle spille den kanskje viktigste kampen i deres historie, annonserte klubben at den har inngått en sponsoravtale med den tyske våpenfabrikanten Rheinmetall.

Rheinmetall er blant selskapene som leverer store mengder våpen til Israel.

Sponsoravtalen gjør at Rheinmetall får vise frem logoen sin på reklamevegger og i bakgrunnen på pressekonferanser, men vil ikke være synlig på draktene.

– Tråkker på verdiene sine

Den tyske fredsorganisasjonen German Peace Society er blant dem som har vært tydeligst i kritikken.

– En våpenprodusent som tjener på å bygge våpen som kan drepe eller skade mennesker og ødelegge hele nabolag, bør ikke være sponsor for Borussia Dortmund. Ved å velge Rheinmetall som sponsor, tråkker klubben på verdiene sine. Spesielt i en sesong med høye mesterligainntekter, burde ikke klubben trenge dette, skrev de i en uttalelse.

Opprørt Ryerson etter finaletap: – Jeg er veldig irritert

Dortmund-treneren: – Snakk med styret

Dortmund-trener Edin Terzić stilte opp på pressekonferanse på Wembley fredag kveld. Da stilte NRK ham dette spørsmålet:

– Noen få dager før finalen valgte Dortmund å offentliggjøre en avtale med våpenselskapet Rheinmetall. Avtalen er kontroversiell. Hva er dine tanker om den?

Terzić kikket NRKs reporter rett i øynene med et hardt blikk.

– Med all respekt, jeg er trener for et fotballag som forbereder laget før det som blir en spesiell kveld. Klubbens styre tar avgjørelsene og kommuniserer avgjørelsene. Jeg er en trener som forbereder laget til en mesterligafinale og hvert sekund handler om det. For meg er det logisk at du snakker med dem, ikke hovedtreneren som forbereder laget sitt, sa Dortmund-treneren.

HENVISTE TIL STYRET: Dortmund-trener Edin Terzić likte ikke NRKs spørsmål. Foto: Carl Recine / Reuters

Det er lett å forstå at en trener helst vil fokusere på det sportslige. Men enten han liker det eller ei, har avtalen skapt voldsomme reaksjoner.

Også i egne rekker.

Finaleprotest

Før finalen på Wembley protesterte gultrøyenes supportere med store bannere på tribunen.

«Våpenvasking» var det klare budskapet.

Foto: Skjermdump X, 22.50, 01.06.2024

I en uttalelse fra Dortmunds supporterklubb stilles det spørsmål rundt de etiske sidene av avtalen.

– I en åpen dialog mellom representanter fra Dortmunds ledelse og supporterne, ble det uttrykt generelle bekymringer om den eksplosive siden av dette partnerskapet og kommunikasjonen, i tillegg til tvil rundt hvordan den sammenfaller med Dortmunds verdier, heter det i uttalelsen.

NRK har kontaktet Dortmunds norske supporterklubb, men de har foreløpig ikke ønsket å uttale seg om deres syn på saken.

– Jeg er sjokkert

Organisasjonens administrerende direktør Michael Schulze von Glasser, som ifølge New York Times er en stor Dortmund-supporter, krever at klubben sier opp avtalen.

– Jeg er sjokkert. Jeg hadde aldri forventet at Dortmund engang ville vurdere å inngå et partnerskap med et våpenselskap, sier Schulze von Glasser ifølge avisen.

Men også utenfor Tyskland vekker avtalen oppsikt.

– Det er første gang jeg vil heie på Real Madrid i en mesterligafinale, skrev den engelske fotballprofilen Gary Lineker på X før finalen.

Ifølge tyske medier vil Dortmund tjene rundt 20 millioner euro per sesong på den nye avtalen.

Dortmunds klubbledelse argumenterer slik for hvorfor den har valgt å inngå det kontroversielle sponsoratet.

– Sikkerhet og forsvar er grunnleggende hjørnesteiner i vårt demokrati i dag, spesielt når vi hver dag ser hvordan friheten må forsvares i Europa. Vi bør håndtere denne nye normalen, sa Dortmunds styreleder Hans-Joachim Watzke.

– Vi trenger selskaper som Rheinmetall

Rheinmetalls administrerende direktør Armin Papperger sier i en pressemelding at selskapet «deler lignende holdninger, ambisjoner og opprinnelse» som Dortmund.

Mona Neubaur, økonomiminister for Nordrhein-Westfalen-området, der Dortmund er basert, støtter avtalen.

– Helt siden februar 2022 da Putin begynte sin krig mot befolkningen i Ukraina, har det blitt klart: vi trenger selskaper som Rheinmetall for å være i stand til å forsvare vårt demokrati og vår frihet i en nødssituasjon, uttalte hun.

P.S: Det norske oljefondet har investert 2,2 millarder kroner i Rheinmetall. Nylig gikk LO ut og krevde at Oljefondet skal trekke seg ut av flere selskaper som kan bidra til Israels krigføring, deriblant Rheinmetall.