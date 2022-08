– Det står veldig høyt for min del å ta den kongetittelen. Fordi forrige gang jeg gjorde det, følte jeg kanskje ikke at det var så veldig fortjent. Mens denne gangen så har jeg trent godt, skutt en god poengsum, og det hadde betydd mye om jeg hadde fått det til å gå på skinner i morgen, sier Lund til NRK.

Den uvanlige kongesagaen skjedde på Oppdal i 2013. Kim-André Aannestad Lund så ut til å ende med 245 poeng i de innledende 25 skuddene. Det hadde ikke holdt til plass i kongelaget, og han kunne sett langt etter en kongetittel.

Men plutselig, da resultatlista kom over skjermen, sto poengsummen 246 bak navnet til Lund. En av konkurrentene hadde skutt et skudd i Lunds blink, og når det er ett skudd for mye på skiva, sier regelverket at svakeste skal strykes.

– Jeg var inne på kontoret til DFS (arrangøren) for å si at de kan stryke den tieren som jeg hadde fått, som jeg ikke fortjente, sier Lund.

Men Lunds «klage» ble ikke tatt til følge, han ble en av 15 skytterne på kongelaget og skjøt så godt at han endte i omskyting om kongepokalen. Den da 22 år gamle Aannestad Lund slo de åtte (!) andre i omskytingen og sto igjen som skytterkonge.

– Jeg vurderte lenge å ikke skyte den omgangen. Men når jeg først gjorde det, og ble konge, så var det konge med litt sånn bismak. Så det ville vært moro å få bevist en gang for alle, at jeg faktisk kan gjør det på egen hånd.

KONGE: Kim-André Aannestad Lund hadde blandede følelser da han ble skytterkonge i 2013. Foto: NRK

En djevel

Lund, som nå er blitt 31 år, har vært en av Norges ledende skyttere også etter Landsskytterstevnet i 2013. Han har flere topp 10-plasseringer i VM og EM, men etter LS i 2014, da han endte på andreplass, er 11.-plassen fra 2018 hans beste i Landsskytterstevnet.

Men etter fantastisk skyting, med 249 poeng av 250 mulige i den innledende skytingen tirsdag, er det han som leder før den avgjørende runden, det såkalte kongelaget, i Bodø onsdag.

LEDERGLISET: Kim-André Aannestad Lund kunne smile for 249 poeng og ledelse. Foto: NRK

En seier der ville betydd mye for Lunds videre skytesatsing, sier han.

– Da slipper jeg den djevelen på skuldra som sier det at ... Jeg vet egentlig ikke helt hva han sier heller, men han drar deg litt ned. Han holder deg nede, sier Lund.

– For det er en djevel på skuldra?

– Ja, det er jo det, han skal jeg prøve å overvinne.

For det er nettopp det det handler om for Kim-André Aannestad Lund og så mange andre på landsskytterstevne. Å tørre å stå i det og overvinne sin egen tvil.

– Det handler om å faktisk tørre å gjøre jobben, og ikke bare ta raskeste vei ut, bli ferdig med skuddet og nappe de av. Det er en dårlig løsning, sier han.

– Om jeg overvinner meg selv, så tar jeg seieren.

Rørt søster

Selv om Kim-André selv ikke har klart å gjenta kongebedriften, ble søster Katrine skytterdronning i 2017. Hun var rørt etter broren prestasjon tirsdag.

– Jeg vet hvor mye han har jobbet for det i mange år. Man kan si at han har blitt konge før og har gjort det, men han har ikke hatt den følelsen av å ha mestret det ordentlig. For sist var det litt sånn «bitter-sweet moment», sier lillesøster Lund.

– Og jeg som har kjent på det selv, hvor mye det betyr i hjertet, synes han fortjener å føle på den. Så at han gjør det bra i morgen, det betyr veldig mye, også for meg, sier hun.

Selv om Kim Andre selv sier han har kjent på støtten fra skyttermiljøet, forteller Katrine at det har vært kommentarer som «ja, men han hadde ikke vunnet hvis ikke det hadde skjedd».

– Det er nok med én sånn kommentar for å tenke at man egentlig ikke fortjente det, sier hun.

Katrine Aannestad Lund åpnet opp om tunge tanker i fjor:

Lunde: – Sånn er reglene

NRKs skyteekspert Ola Lunde er ikke i tvil om at kongetittelen i 2013 var fortjent og påpeker at det samme skjedde med en skytter senest tirsdag under landsskytterstevne.

– Sånn er nå reglene, da er det greit at han ble konge den gangen, tenker jeg. Men jeg tror nok Kim følte at den var mindre verdt. Om han vinner i dag, vil han nok føle en helt annen glede.

FAVORITT: Ola Lunde mener Aannestad Lund har gode muligheter for å sikre en ny kongetittel. Foto: Terje Pedersen / NTB

Lunde tror Lund kan holde unna for de andre og sikre sin andre kongetittel, men påpeker at været kan spille en rolle.

– Han har mest erfaring, han er en fantastisk god skytter. Og med den vinden vi kan få i dag, er han kanskje den som er god nok til å klare å holde litt igjen istedenfor å skru.

– Men samtidig skal han ha litt flaks med forholdene dersom det blir de kastene i vinden som er spådd.