I EM-kvaliken avsluttet Hegerberg mest - nå er hun på 44. plass

Det norske landslagets to største spillere, Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen spilte samtlige minutter under EM, men scoret ikke mål.

Førstnevnte er kåret til «Årets kvinnelige fotballspiller» i Europa i år, og det var knyttet store forventninger til Hegerberg i EM. Kanskje for store, skal vi tro den dystre statistikken etter mesterskapet.

Ett skudd på mål, står nemlig Hegerberg med etter EM.

Ifølge Uefas offisielle statistikk, sendes hun da fra førsteplass før mesterskapet, til en 44. plass.

– Det er et lag som ikke leverer. Det er altfor lite ball inn mot 16-meteren, som gjør at Ada får altfor lite å jobbe med. Ada er mer avhengig av å bli spilt god enn for eksempel Graham Hansen, og det har ikke skjedd i dette mesterskapet, sier NRK-ekspert Siri Nordby.

De norske spissene under EM Ekspandér faktaboks Slik spilte de fem spissene til Norge under EM i Nederland. Ada Hegerberg: Tre kamper, ett skudd på mål, fire utenfor mål, to blokkerte skudd, null i stanga.

Caroline Graham Hansen: Tre kamper, tre skudd på mål, fire utenfor, to blokkerte og ett skudd i stanga.

Lisa-Marie Utland: 25 minutter, ett skudd på mål, ett utenfor, null blokkerte eller skudd i stanga.

Emilie Haavi: 41 minutter, men null skudd eller forsøk.

Elise Thorsnes: 164 minutter (to kamper fra start, men byttet ut), null skudd eller forsøk. Kilde: Uefa

– Man lever i håp om at det løsner

De to spissene fikk ekstra mye oppmerksomhet både fra media, fans og motstandere i forkant av mesterskapet. Det tror Nordby kan være grunn til «kollapsen».

– Det skaper jo ekstra oppmerksomhet, og de får mer fokus fra motstanderne som skal sette sitt defensive spill. Men det største presset legger nok jentene på seg selv.

– Ada er jo en av verdens beste spillere, så man lever i håp om at det løsner til slutt – og det skjønner jeg godt. Når man ser hvordan det utviklet seg og hun ikke fant sin rolle eller var «i slaget», burde man kanskje sett andre veier, sier Nordby.

– Skapt utrolig lite

Det ble mildt sagt et «fiasko-EM» for landslaget, som var en av storfavorittene etter sølv i 2013.

Hegerberg selv har ikke lagt skjul på at laget ikke har prestert som ventet. Da hun fikk spørsmål av TV 2 like etter kampslutt på hvordan det var å gå av banen med null mål i EM, fokuserte hun på at det var laget som hadde vært for dårlige.

ETTER MISSEN: Ada Hegerberg og Maren Mjelde depper etter en miss av Norge. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi har skapt utrolig lite og ikke vært presise nok. Det er tøft å få den i trynet, sa Hegerberg til kanalen.

– Vanskelig å være Ada

Også til NRK sa hun at laget sammen ikke hadde vært godt nok.

– Det er en realitetssjekk. Vi har ikke vært gode nok. Vi står med null mål og poeng, det er realiteten, den er brutal.

Der får hun både støtte og kritikk fra Nordby.

– Jeg har sett henne i bedre form. Kanskje kunne hun involvert seg mer og vært mer synlig, men når ballen aldri kommer innenfor 16-meteren, er det vanskelig å være Ada, sier NRK-eksperten.