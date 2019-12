I dette teltet ble svenske tilbudt sigaretter etter målgang i verdenscupen

Erik Valnes – som sammen med makker Sindre Bjørnestad Skar sikret Norges førstelag en knallsterk seier på lagsprinten søndag – bryter ut i latter når han får høre om episoden med svensken.

– Kanskje greit vi unngikk det teltet

Lagkamerat Skar har lagt merke til røykingen i Slovenia, men ikke den konkrete hendelsen.

– Det er fryktelig mye folk som røyker her. Vi må slå et slag for røykeloven, den har ikke kommet hit, sier Skar til NRK.

RÅSTERKE: Sindre Bjørnestad Skar og Erik Valnes tok førsteplassen på lagsprinten i Planica søndag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Også Gjøran Tefre og Håvard Solås Taugbøl, som om mulig imponerte enda mer enn landsmennene med sin andreplass for Norges andrelag, gjør store øyne når NRK videreformidler Petersons opplevelse.

– Det høres ikke helt optimalt ut, det er kanskje greit at vi unngikk det teltet, sier Taugbøl.

Ble tilbudt røyk

Hendelsen med svensken oppstod i hvert fall lenge før de norske hadde gått i mål til første- og andreplass.

SIGARETT-TILBUD: Teodor Peterson (til høyre) sammen med lagkamerat Johan Häggström, som satte ikke pris på sigarettlukt i skifteteltet. Foto: Mikal Emil Aaserud / NRK

Peterson og makker Johan Häggström fikk en blytung dag i Planica-løypene. Duoen gikk for Sveriges førstelag, men røk rett ut i semifinalen. Og da Peterson var ferdig med å fordøye skuffelsen, hadde han behov for å skifte.

Han benyttet seg av skifteteltet noen meter fra målområdet.

Der inne hadde et par av funksjonærene imidlertid tatt seg uvanlige friheter, forteller Peterson til NRK.

– Når det er sånt vær, er det godt å være inne. Da vi kom inn, kjente vi en røyklukt. Da prøvde jeg snilt om å be de som røyket om å slutte. I stedet for drar han fram en pakke og lurer på om jeg vil ha. Det var litt annerledes, sier svensken.

– Er det sånn det skal være?

– Det var ikke optimalt i dag. Det er flaks at vi har et stort område nede i kjelleren som vi kan bruke, sier Peterson, som sikter til en stor garasje på stadion, som de fleste løperne, inkludert de norske, bruker for å skifte, i stedet for teltet på stadion.

Da Petersson informerte om hendelsen i målområdet, gikk svenskenes mediesjef, Katarina Medevcsky, rett til FIS-kommunikasjonsarbeidet Dorris Kallen. Kallen gikk sporenstreks bort til teltet for å fortelle at røykingen måtte opphøre.

– Sikkert en spøk

FIS-topp Pierre Mignerey hadde ikke fått med seg hendelsen.

FIS-TOPP: Pierre Mignerey er renndirektør i det internasjonale Skiforbundet (FIS). Foto: Mikal emil Aaserud / NRK

– Det var sikkert en spøk, svarer han

– Nei, det var det ikke.

– Det med sigaretten var sikkert det. Men det er ikke bra, selvsagt. Vi må få tilbakemelding på denne typen ting. Det er ikke bra at de står og røyker der, sier han, og legger til at «noe slikt kan skje overalt».

Møtte råsterk franskmann

Det ble en dramatisk finale også uten svenskene. Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl tok ankeretappen for Norges to lag på strak arm. De gjorde seg overhodet ikke bort.

Men det så ut til å bli vanskelig.

Frankrike hadde nemlig Lucas Chanavat på sin sisteetappe. Han har vært råsterk i sprint de siste ukene. Han har en andreplass fra Davos sist helg og vant den individuelle sprinten i fristil i Planica lørdag.

Chanavat tok også kommandoen i store deler av den siste etappen. Inn i den siste tøffe bakken ble han imidlertid «angrepet» av de to nordmennene på hver sin side. Overraskende nok hadde ikke franskmannen noe å svare med.

Dermed spurtet Valnes inn til seier etter superrykket, mens Taugbøl sikret andreplassen.

STORFORNØYD: Arild Monsen gliser slik etter de to norske lagenes innsats på lagsprinten. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Stusset over taktikk

Etter rennet var de norske utøverne, sprintlandslagstrener Arild Monsen inkludert, overrasket over at Chanavat tok så mye styring i feltet underveis.

– Det var rart at han ikke bare lå bak våre. Men han føler seg såpass sterk, vel, og trodde han skulle ta oss, sier Monsen og gliser godt.

Skar forstår i det minste litt hvorfor franskmannen gjorde som han gjorde. Det var nemlig vanskelig å angripe på siden av det sporet Chanavat valgte i den siste motbakken.

– Han ville mest sannsynlig frem og blokkere. Det kunne vært smart, men han ble nok litt for ivrig, sier Skar.