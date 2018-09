I 2015 ble Russlands antidopingbyrå (Rusada) utestengt av Wada. Grunnen var McLaren-rapporten som dokumenterte organisert statsstøttet doping av russiske utøvere under Sotsji-OL i 2014.

Fakta om McLaren-funnene Ekspandér faktaboks Over 1000 utøvere i mer enn 30 idretter har benyttet seg av et statsstøttet russisk dopingprogram.

Jukset pågikk mellom 2011 og 2015, deriblant under London-OL i 2012 og vinter-OL i russiske Sotsji i 2014.

15 russiske medaljevinnere fra London-OL og 12 fra Sotsji-OL var involvert i dopingprogrammet.

Salt og kaffe ble brukt for å manipulere prøveresultater.

Dopinglaboratoriet i Moskva jobbet under et statskontrollert regime og fikk positive prøver til å forsvinne.

Dopinglaboratoriet i Sotsji utarbeidet en unik byttemetode som gjorde det mulig å bytte ut positive prøver.

Det russiske idrettsdepartementet dirigerte og kontrollerte manipulasjonen av utøvernes prøveresultater. Dette ble gjort med hjelp fra FSB (den russiske sikkerhetstjenesten).

Det var et krav at de ansatte ved laboratoriet i Moskva skulle være en del av det statsstyrte dopingprogrammet.

Idrettsdepartementet bestemte hvilke utøvere som skulle beskyttes av russiske dopinglaboratorier – som regel de med en reell medaljesjanse.

Russiske embetsmenn visste at utøvere var dopet under Sotsji-OL i 2014.

Det er uklart hvordan russerne klarte å åpne dopingprøvene i Sotsji. Undersøkelser beviser at hetten kan tas av flaskene og brukes på nytt. Kilde: Ritzau/NTB

Torsdag møtes styret i Verdens Antidopingbyrå (Wada) på Seychellene for å stemme over om Russland skal tas inn i varmen igjen.

Det er Wadas uavhengige komité for regeletterlevelse (CRC) som anbefaler at russerne blir tatt inn i varmen igjen.

På plass er også selvsagt Wadas norske visepresident Linda Hofstad Helleland. Styrets 12 medlemmer står foran et skjebnevalg. Linda Hofstad Helleland er det første Wada-medlemmet som har uttalt at hun vil stemme mot anbefalingen som vil godkjenne Russlands antidopingarbeid.

– Flere hundre mistenkelige prøver

Helleland mener Russland ikke har gjort nok for å møte kravene som er blitt stilt fra Wada etter dopingskandalen. Blant annet skulle Wada få full tilgang til dopingslaboratoriet i Moskva. I tillegg skulle Russland anerkjenne McLaren-rapporten.

Ifølge CRC har dette nå skjedd.

CRC konkluderer med at Russlands idrettsdepartement i et brev i tilstrekkelig grad anerkjenner problemene Russland har slitt med. I tillegg skal Wada få tilgang til data og prøver i Moskva-laboratoriet gjennom en uavhengig ekspert.

Det mener daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, ikke er godt nok. Foreløpig har nemlig ingen fått tilgang på prøvene fra laboratoriet i Moskva, mener Solheim.

– Det finnes flere hundre mistenkelige prøver på laboratoriet i Moskva, og jeg som ren utøver ville ha forventet at dette ble ryddet opp i umiddelbart, sånn at jeg visste at jeg konkurrerte mot rene utøvere og ikke potensielt dopede utøvere, sier Solheim til NRK.

– Svært uheldig

– Det er fortsatt mulig å bli slått av dopede russiske utøvere, fordi de ikke vil frigi data og fordi man utsetter prosessen ytterligere, understreker han.

Varsleren bak dopingen, Grigorij Rodtsjenkov, har gått ut og bedt Wada om ikke å ta Russland inn i varmen igjen. I et leserinnlegg i USA Today skriver han at det vil være en katastrofe for kampen mot doping å gjeninnsette Russland.

– Dette er manipulering og falske påstander fra det russiske sportsministeriet, og det må ikke WADA falle for. Dette er samme arm av Kreml som la til rette for dopingprogrammet, skriver Rodtsjenkov.

Også den amerikanske anti-doping-sjefen reagerer.

– Denne prosessen stinker, sier Travis Tygart ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Antidoping Norge frykter konsekvensene dersom Wada aksepterer Russland.

– Vi har fått styrket tilsynsfunksjonen til Wada gjennom regelendringer i løpet av det siste året, og nå viser vi at det fortsatt er mulig å løpe videre og fortsette antidopingarbeidet uten å rydde opp i det jukset som har vært. Det svekker tilliten til Wada og til det internasjonale antidopingarbeidet. Dette må ryddes opp umiddelbart, fastslår Anders Solheim.