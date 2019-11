I 2014 tok han selfie med Fourcade – i dag slo rekruttløperen forbildet

– Det er alltid noen som ser opp til stjernene på ett tidspunkt, også blir de stjerne selv, sa Fourcade på pressekonferansen etter lørdagens sprint på Sjusjøen.

Da hadde NRKs journalist akkurat vist ham et bilde fra Lysebotn opp, i 2014. På bildet poserte Fourcade med dagens nordmann på herresiden, Aleksander Fjeld Andersen.

– Jeg har alltid sett opp til Fourcade, vært fascinert av hvor stabilt god han har vært. Det å klare å vinne verdenscupen sammenlagt så mange år på rad, det synes jeg er en ekstremt stor prestasjon, sa Andersen da han ble vist bildet av ham og Fourcade.

Fikk sitt gjennombrudd

Fjeld Andersen er en del av årets rekruttlandslag, og der hvor alles øyne var på Fourcade og yngstebror Bø, var det unggutten som kom best ut av dagens konkurranse.

OVERRASKET: Aleksander Fjeld Andersen ble beste nordmann under sesongåpningen på Sjusjøen. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

– Ditt gjennombrudd sier Ola Lunde?

– Ja, det må jeg være enig i, det er utrolig gøy, konstaterte Andersen etter løpet.

22-åringen startet tidlig og traff ti av ti blinker. Kombinert med god fart i sporet, var det kun Johannes Kühn fra Tyskland som slo nordmannen. Fourcade endte på plassen bak.

– Hvordan er det å se fans av deg, slå deg og komme seg opp på pallen?

– Det er veldig bra. Jeg pleier alltid å si at jeg ikke kjemper for historie, for dagen i dag er ikke den samme som i morgen. Vi er alle i en verden hvor man kan være på toppen i dag, men i morgen kan det være en helt annen. Vi må bare sette pris på det, og jeg håper at alle rekordene jeg har tatt, er det noen som tar senere, sa Fourcade om Andersen.

Og for Andersen selv, var det en opplevelse å slå utøveren han ser opp til.

– Det er ekstremt gøy. Det var gøy å klare den sekundstriden på slutten der og ta det. Det var gøy å ta forbildene, de store gutta, konstaterte Andersen på pressekonferansen.

Bø-skryt

Også landsmann Johannes Thingnes Bø, som endte på en fjerdeplass, var imponert over innsatsen til Fjeld Andersen.

IMPONERT: Johannes Thingnes Bø var mektig sliten, og mektig imponert over rekruttløperen Andersen. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

– Det er utrolig bra. Jeg så han gikk fort og bra på ski forrige helg i Trysil. Jeg synes han var sterk da, men det gjelder å vise det her på åpningen, og det er noe helt annet. Det gjorde han nå igjen, og jeg er utrolig stolt, sa Thingnes på om Andersen etter rennet og fortsatte:

– Det er bra gjort. Vi frykter rekruttlaget litt igjen, det har vi ikke gjort på noen år, og da er status slik det skal være.

Thingnes Bø på sin side endte til slutt på en fjerdeplass, i det han karakteriserte som årets hardeste økt, og en anstrengelse som var mye hardere enn noe av det han gjorde i fjor.

Søndag går herrene fellesstart på Sjusjøen, den ser du på NRK1 fra klokken 12.30.