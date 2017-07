I 2006 vant Cristian Zaccardo VM med Italia. Nå leter han etter ny klubb – på LinkedIn

Overgangsrykter er noe vi ikke slipper unna i fotballverden, og ofte er det knyttet mye spenning til hvor enkelte spillere forsvinner fra og hvor de dukker opp igjen.

For eksempel var det mye oppstyr rundt Wayne Rooney for få uker siden, da ryktene tilsa at han ville signere for Everton og spille der den kommende sesongen.

Til slutt, etter mye venting og rykter, signerte han for sin tidligere klubb, etter 13 år i den røde Manchester United-trøya.

Rooney trengte nok ikke å gjøre så mye aktivt selv i jakten på en ny klubb. Det kan ikke den tidligere landslagsspilleren til Italia, Cristian Zaccardo, skryte av.

35-åringen som har spilt for en rekke klubber, deriblant Palermo, Vfl Wolfsburg og AC Milan, er på jakt etter en ny klubb. Og det gjøres ikke på den tradisjonelle måten med hjelp fra en agent.

– Seriøs, profesjonell og sterk

Mannen med 17 kamper for det italienske landslaget har nemlig lagt ut en jobbsøknad på nettsiden LinkedIn, og profilen sin der.

«Jeg har avsluttet kontrakten som bandt meg til Vicenza fram til juni 2018. Jeg er for tiden en fri fotballspiller. Jeg er fortsatt i fysisk god form, og kan spille minst to år til på høyt nivå. Den som skriver under med meg gjør en god avtale. Seriøs, profesjonell fotballspiller og sterk.»

U21-MESTER: Zaccardo kan skryte av litt av hvert på sin CV. Blant annet vant han U21-EM med Italia i 2004. Foto: MARTIN MEISSNER / Ap

Dette er ordene Zaccardo forsøker å selge seg videre til en ny klubb med på den noe utradisjonelle måten.

I tillegg har han lagt med informasjon om alle kampene han har fått for de forskjellige landslagene og lagene i de forskjellige ligaene han har vært i – i tillegg til hvor mange mål han har scoret.

Går «verden rundt»

På merittlista han har lagt ved i søknaden, skryter forsvarsspilleren av å blant annet ha 381 kamper i Serie A, med 22 scorede mål. I tillegg har Zaccardo 15 kamper i Bundesliga, én mesterligakamp, 15 europaligakamper og flere kamper for yngre landslag.

Vicenza, laget han har terminert kontrakten sin hos, spilte i italienske Serie B i fjor, men rykket ned.

Jobbsøknaden har fått 654 likerklikk og 153 kommentarer tirsdag ettermiddag, og sprer seg sakte, men sikkert i både sosiale og tradisjonelle medier, verden over.

For Zaccardo kan den massive oppmerksomheten bety at han kan få en ny klubb om ikke lenge – mon tro i likhet med uruguayanske Diego Forlán, som i går ble linket til den norske Eliteserie-klubben Sandefjord.