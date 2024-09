Stillingen nå (del to):

Hans Niemann – 4.5

Magnus Carlsen – 9.5

Slik spilles turneringen i Paris: Turneringen Speed Chess Championships har et noe utradisjonelt format. Semifinalen er tredelt – og formålet er å spille så mange partier de rekker innenfor oppsatt tid i hver kategori: Første del varer 1,5 time, da har de 5 minutter tenketid pluss ett sekund per utført trekk Andre del varer 1 time, da har de 3 minutter tenketid pluss ett sekund per utført trekk. I den siste delen er det bulletsjakk. Det varer i 30 min, med ett minutt tenketid og 1 sekund per utført trekk. Seier i hvert parti gir ett poeng, remis gir et halvt poeng.

Etter seier til Carlsen i det fjerde partiet, tok Niemann sin første seier.

Men like etterpå så han rasende ut.

Amerikaneren var lenge i diskusjon med dommeren, og det var lenge uklart nøyaktig hva han klaget på. Deretter ble oppgjøret satt på pause, og i flere minutter stod det «teknisk pause» på sendingen til Chess.com.

Arrangementsansvarlig sier til NRK at Niemann skal ha påstått at det oppstod en forsinkelse på klokken.

Etter en kort pause ble oppgjøret satt i gang igjen og Niemann så roligere ut. Carlsen vant så det neste partiet, før det påfølgende endte med remis. Videre utover i spillet har nordmannen tatt en solid ledelse – også etter at de kom i gang med del to.

LAN?: Slik ser det ut der de to sjakkspillerne skal gjøre opp seg imellom – via hver sin PC. Foto: Julien Pretot / Reuters

– Står til stryk

Amerikaneren har gått hardt ut når det gjelder egne vinnersjanser, men fikk ingen god start. Første parti endte med seier til nordmannen, der både han og Niemann hadde store blundere.

– En amatørtabbe fra Magnus. Veldig dårlig spilt, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer da Carlsen ga fra seg en bonde tidlig.

KRITISK: Det første partiet imponerte ikke Hammer. Foto: Carina Johansen / NTB

Og så ga amerikaneren fra seg tårnet sitt.

– Det er en gigatabbe. Det er horribelt dårlig spill av begge to. Dette står til stryk, konkluderte Hammer.

Andre parti endte med remis. Carlsen økte ledelsen med seier også i tredje parti.

– Hvis «The Goat» starter å kjøre på, så kommer han ikke til å stoppe, sa kommentatorene på Chess.com.

Carlsen med PC-trøbbel

På vei inn i lokalet gikk Niemann forbi uten å si noen ord, mens Carlsen ga en kort kommentar før oppgjøret.

De to duellantene hilste ikke på hverandre da de kom inn, men satte seg ned rett foran hver sin datamaskin som står side om side. Det skal riktignok sies at heller ikke Hikaru Nakamura og Alireza Firouzja hilste før sin semifinale.

Men så startet dramatikken. Magnus Carlsen hadde nemlig tofaktor-autorisering på sin konto på Chess.com, der partiene spilles. Problemet oppstod fordi han hadde glemt mobilen og dermed ikke fikk logget inn.

PC-TRØBBEL: Carlsen fikk problemer med å logge på Chess.com. Foto: Carina Johansen / NTB

Niemann så tydelig oppgitt ut foran den andre PC-en, der han en stund satt med ansiktet i hendene da dette pågikk. Men etter en liten stund så problemet ut til å ha løst seg, for ca. kl. 20.50 startet de to å spille.

Sjakksjef: – Noen av tingene vi gjør, vet ikke spillerne om

Oppgjøret mellom de to har vært etterlengtet for sjakkfansen. Jukseanklagene Magnus Carlsen rettet mot Hans Niemann – som ble starten på to voldsomt dramatiske år i sjakken – satte også i gang en ny debatt om sikkerhet og hvor mye som gjøres for å avdekke juks.

– Vi har investert mer i dette enn noen andre de siste par årene, sier Danny Rensch, sjakksjef i Chess.com.

OMDISKUTERT: Bråket rundt Niemann og Carlsen førte til en ny debatt rundt sikkerhet. Foto: Lennart Ootes / FIDE / Lennart Ootes

Rench forklarer at de ikke har spart på noe når det gjelder sikkerheten.

– Det er dyrt å gjøre det ordentlig, men vi gjør det virkelig ordentlig. Og det er til og med et firma vi har engasjert som er her, som jeg ikke kommer til å nevne, sier Rensch, før han likevel røper noe:

– Vi ansatte et firma som ble grunnlagt og ledet av en tidligere militær-type. Han leder et sikkerhetsbyrå som spesialiserer seg i dette. De er i stand til å registrere ting når de aktivt sender overføringer, når de ikke gjør det.

De er åpne om noen av metodene for å øke sikkerheten. Det meste handler om teknologi og å finne ut hva som er tilgjengelig på markedet og hva de må stoppe. Men alt får verken vi, eller spillerne, vite.

– Noen av tingene vi gjør, vet ikke engang spillerne om.