Hedda Hynne har vært på jakt etter Ingvill Måkestad Bovims norgesrekord (1.59,82) i flere år. Under VM i London i 2017 løp hun på 1.59,87, som var hennes personlige rekord helt til tirsdag kveld.

1. august i år var hun igjen nær, da hun løp på 1.59,94 i et stevne i Trieste i Italia. Og 29. august ble Hynne faktisk tidenes raskeste norske kvinne på 800 meter, da hun løp på 1.59,57. Men fordi hun løp med mannlige harer, ble ikke tiden offisielt godkjent som norsk rekord.

Men etter 1.59,15 i Rovereto tirsdag kveld, kan 30-åringen endelig kalle seg norgesrekordholder.

– Det er grusing! Hun hadde hare i 470 meter, men dro hele løpet selv, sier en opprømt trener og samboer, Erik Sakshaug, på telefon fra Italia.

Dermed klarte Hynne det verken Karsten Warholm eller Jakob Ingebrigtsen klarte i Ostrava tirsdag kveld, å slå en norgesrekord.

Hynnes tid er også den nest beste i verden i år.

– Jeg føler en veldig, for jeg visste hun kunne springe fort. Men jeg tror hun kan løpe enda fortere enn dette, for å være helt ærlig, sier Sakshaug.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal, som selv er olympisk mester på 800-meter, er meget imponert.

– Endelig får hun vist fram potensialet sitt, og det synes jeg er så bra i en annerledes sesong. Hun har hatt så mange forsøk der det har vært litt stang ut. Så løp hun under norsk rekord i Trondheim, som ikke var godkjent, og så går hun på banen og knuser den norske rekorden, sier Rodal, som fikk høre om løpet rett etter at han var ferdig med å kommentere stevnet fra Ostrava.

– Det er kjempesolid, på høy tid og veldig gledelig, for den norske rekorden bør ikke være høyt på 1.59, vi har løpsmateriale til å være bedre enn det, og Hedda har vært tålmodig og jobbet så systematisk og godt over tid at det var artig at det var hennes tur, sier Rodal.