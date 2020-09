Hynne har «spart» på følelsene – nå skal hun tillate seg å gråte

– Jeg har prøvd å spare alt av følelser til etter NM, og det kommer sikker over meg litt etterpå, sier Hynne til NRK etter å ha tatt gull på 800-meteren under NM i Fana søndag ettermiddag.

Nå skal hun hjem til Trondheim, legge seg under et pledd og ta innover seg det hun har prestert. Rett og slett kjenne på følelsen av å ha tatt det berømmelige siste steget mot toppen.

– Kanskje gråter jeg en skvett, for dette har vært veldig stort for meg, erkjenner hun.

Da Hedda Hynne reiste ut av Norge for et par uker siden, var det som den nest beste på norgesstatistikken gjennom tidene på 800 meter. Riktig nok hadde hun løpt på 1.59,57 i et løp i Trondheim, men fordi det var herrer med i feltet, var det fortsatt Ingvill Måkestad Bovim som hadde norgesrekorden på 1.59,82.

Da hun landet på norsk jord igjen fredag ettermiddag, var det som verdens raskeste på distansen i 2020.

Etter en jakt som har pågått i flere år, klarte Hedda Hynne endelig å slå Bovims norgesrekord i italienske Rovereto tirsdag 8. september. Klokka stoppet på 1.59,15 etter et rent sololøp.

Bare en uke senere skulle hun gjøre sin ferske norgesrekord totalt til skamme da hun i et knallsterkt felt løp inn til seier på 1.58,10 i sveitsiske Bellinzona. Det er den beste tiden i verden i år.

GJENNOMBRUDDET: Slik jublet Hedda Hynne etter å ha satt en ny standard for seg selv i Bellinzona sist tirsdag. Foto: Alessandro Crinari / AP

Sluttet med idrett

Hvis noen lurer på hva det hadde holdt til i et år uten korona, kan vi opplyse om at det ville gitt en sjetteplass på verdensstatistikken i fjor. To av dem som løp raskere, får ikke lenger lov til å konkurrere på 800 meter uten eventuelt å ta testosteronnedsettende medisiner.

Med en personlig rekordforbedring på godt over halvannet sekund, har Hynne i en alder av 30 år rett og slett tatt steget opp fra det internasjonale midtsjiktet til å være en av de beste i verden.

Det var, mildt sagt, ikke gitt at det skulle bli sånn. I slutten av tenåra fant hun nemlig ut at idrett ikke lenger var noe for henne – og sluttet med både fotball og friidrett.

– Jeg spilte fotball da jeg var yngre. Så var jeg over i friidretten en kort periode før jeg sluttet med all idrett. Jeg var rundt 18. Da var jeg litt lei, forteller hun når NRK møter henne på et flyplasshotell ved Flesland.

Etter å ha vært en aktiv ungdom, droppet hun plutselig alle fysiske fritidsaktiviteter. Det tok to år før hun fikk lyst igjen. Som 20-åring startet hun på bunnen.

– Jeg hadde ikke rørt meg noe særlig før jeg begynte med friidretten igjen i 2010/2011. Da var jeg i skikkelig, skikkelig dårlig form, sier Hynne.

Hater jogging

Det startet med en joggetur.

– Jeg har alltid hatet jogging. Første gangen jeg jogga etter at jeg startet opp igjen, stoppet jeg opp etter en kilometer. Jeg måtte bare lene meg mot en lyktestolpe og puste, for jeg syntes det var så sykt slitsomt. Så jeg har medfølelse for dem som ikke liker løping, sier hun med et smil.

I 2012 hadde hun flyttet fra Skien til Trondheim for å studere og meldt seg inn i Strindheim IL – og fikk Erik Sakshaug som trener. Etter hvert ble Sakshaug også mer enn en trener. Lørdag hadde de vært kjærester i nøyaktig seks år, avslører Hynne.

RASK FRAMGANG: Her løper Hedda Hynne (t.h.) inn til NM-sølv i 2013, bare et par år etter at hun begynte å satse på løping. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Allerede i 2012 startet medaljesankingen i NM. Og i 2017 kom et internasjonalt gjennombrudd, da Hynne kom seg under den magiske tominuttersgrensa som den andre norske kvinnen noen gang.

Men da hun løp på 1.59,87 i London 9. juli 2017, hadde hun neppe sett for seg at det skulle bli stående som personlig rekord i over tre år.

Droppet EM under oppvarming

Tvert imot var håpet at framgangen skulle bringe henne opp på medaljenivå til EM i Berlin i 2018.

I Berlin kom Hynne til oppvarmingen, men aldri lenger. I stedet for å stille til start, pakket hun til manges forbauselse sammen sakene sine og reiste hjem.

Hun slet med luftveiene og hadde en skade. En kropp som der og da responderte dårlig. Hun kunne likevel ha løpt, men satte ned foten for seg selv. Hun følte seg ganske enkelt ikke klar.

– Det var noen rundt meg da som var litt uenig i den avgjørelsen, erindrer hun.

Samtidig husker hun støtten hun fikk fra mange, særlig landslagsvenninne Isabelle Pedersen.

– Isabelle kom bort til meg og sa at «jeg vet hvordan du har det, jeg har vært i situasjonen før og stilt, og angret på det». Det betydde veldig mye for meg der og da. Men situasjonen var helt ræva, forteller Hynne.

Mening med livet

Det knakk henne ikke. I stedet gjorde det henne sterkere, mener Hynne nå. Blant annet fordi hennes nærmeste hjalp til med å sette ting i perspektiv da det føltes som mørkest.

– De rundt meg sa at hvis jeg ikke ville holde på lenger, så er det greit. Men hvis jeg ville fortsette, så ville de støtte meg. De sa at «det er du som bestemmer. Du skal kjenne at du har mening med livet og at du er fornøyd og glad, det er det som betyr noe for oss,» forteller hun.

SIKTER HØYT: Med hjelp og støtte fra trener og samboer Erik Sakshaug kvalifiserte Hedda Hynne seg for OL i Rio i 2016. Neste gang det er OL, er målet å kjempe i toppen. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Derfor ville hun ikke ha vært erfaringen foruten. Men hun legger ikke skjul på at det tok litt tid å få trua på seg selv igjen. I 2019 startet en ny opptur, men heller ikke da gikk det på skinner.

Under VM i Doha mistet hun sannsynligvis en plass i finalen på uflaks med heatoppsettene. Og gjennom sesongen slet hun med å få plass i de store stevnene. Dermed ble det vanskelig å få vist hva hun var god for.

– I fjor følte vi nok at vi stanget hodet litt i veggen, fastslår hun.

Løpet som gir frysninger

Også 2020 startet med litt hodestanging. Hedda Hynne reiste relativt tidlig ut av Norge for å konkurrere, men endte i taktiske løp der hun ikke følte hun fikk vist hvor fort hun kunne løpe.

Så eksploderte det altså i september. Løpet i Bellinzona markerer et tidsskille i karrieren. Bragden gjør at hun i framtida vil kunne velge og vrake i stevner. Og ikke minst betyr tiden 1.58,10 at hun nå har potensial til å kjempe om medaljer i de største mesterskapene.

Da Hedda Hynne så tiden som kom opp på tavla, slapp hun jubelen løs.

– Jeg husker at jeg fikk en spontan glede og kjente at dette her skal jeg nyte. Så ser jeg de andre jentene. Så er vi fire jenter som løper under 1.59. Jeg får nesten litt frysninger av å si det nå. Det var bare sykt kult, sier hun.

Hun hadde altså vunnet et løp med skyhøyt nivå. Dette skjedde altså så sent som tirsdag, men mye har skjedd etterpå. Allerede torsdag fikk Hynne kjenne litt på den nye hverdagen.

Hun reiste til Roma på Diamond League-stevne, og innrømmer at det var spesielt å se sitt eget navn øverst på startlista der det opplyses hva som er årsbeste i verden og hvem som har den. Hedda Hynne, sto det. 1.58,10.

I løpet på Olympiastadion fikk hun oppleve at de britiske stjernene Laura Muir og Jemma Reekie kjørte felles taktikk for å knekke Hedda Hynne fra Norge. Det lyktes de med, i den forstand at Reekie fikk revansj for nederlaget i Bellinzona.

Hynne tar det likevel som et kompliment at hennes tilstedeværelse nå legger premissene for hvordan konkurrentene agerer, og frykter ingen ting ved den nye hverdagen.

TØFFING: Hedda Hynne gir seg aldri. I hvert fall ikke før OL i Paris i 2024. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Scanpix

Viktig å ikke være fornøyd

Dagen etter løpet i Roma ankom altså Hedda Hynne Flesland og NM i Fana. Lørdag kveld satte hun mesterskapsrekord i NM i forsøksheatet. Søndag fulgte hun opp med seier i NM-finalen, hennes fjerde løp på seks dager.

Nå skal hun altså hjem for å slappe av og gråte en skvett gledestårer, under et pledd og med en kaffekopp i hånda. Så skal hun sette seg sammen med trenersamboer Sakshaug og legge en ny fireårsplan.

For nå blir det satsing mot OL i 2024. Hun vil bygge videre på den eventyrlige framgangen. Fortsette den knallharde jobben som ligger bak.

Samtidig skal hun passe seg for å bli altfor fornøyd. Selv etter sine beste løp, har nemlig Hedda Hynne for vane å finne feil. Selvkritikken skal hun fortsette med, i passe mengde.

– Det er nesten alltid noe som kunne vært gjort bedre. Du må kjenne på tilfredshet for å gidde å holde på, men du må være sulten og ville mer for å kunne bli bedre. Så hvis jeg har lyst til å bli god, er det viktig å ikke være for fornøyd, sier Hedda Hynne.

Men mandag er det i hvert fall ingen grunn til å krype misfornøyd innunder pleddet.