Hynne etter karrierens nest beste åpning: – Går på en stjernesmell

– Jeg er overrasket over jeg klarer å bli nummer fem, for jeg går på en stjernesmell på oppløpet, sier Hynne til NRK etter 800-meteren i Ostrava onsdag kveld.

Hun løp i mål som nummer fem på 2.02,48 i et løp der den britiske 19-åringen Keely Hodgkinson imponerte med 1.58,89 og seier.

Forventningene til Hynne har steget vesentlig etter at hun i fjor forbedret sin personlige rekord fra 1.59,87 til 1.58,10. Den nye norgesrekorden var faktisk den nest beste tiden i verden i fjor.

BASE I SPANIA: Hedda Hynne har forberedt set til sesongåpningen i Torremolinos. Foto: Erik Sakshaug / Privat

– Godt taktisk løp

Likevel har Hynne og trener Erik Sakshaug advart om at hun ikke kom til å løpe like fort innledningsvis denne sesongen. Planen er å bygge stein for stein fram mot OL i Tokyo.

Derfor er Hynne nesten overrasket over tiden, som er hennes nest beste sesongåpning noen gang. Bare 2.02,20 på Bislett i 2016 har vært raskere.

Men det var 9. juni. Faktisk har hun aldri før åpnet utendørssesongen på 800-meter så tidlig som 19. mai.

– Jeg følte at jeg løp et veldig godt taktisk løp og satte meg i den beste posisjonen jeg kunne få, sier hun.

Hedda Hynnes sesongåpninger på 800 meter: Ekspandér faktaboks 2021: 2.02,48 (Ostrava, 19. mai)

2020: 2.03,54 (Espoo, 27. juni)

2019: 2.05,94* (Bislett, 13. juni)

2018: 2.02,82 (Rehlingen, 20. mai)

2017: 2.02,90 (Trondheim, 23. mai)

2016: 2.02,20 (Bislett, 9. juni)

2015: 2.02,74 (Solihull, 22. august)

2014: 2.05,48 (Bislett, 22. mai)

2013: 2.07,15 (Manchester, 1. juni) * med fall

Øynene i kryss

Hynne søkte inn til lista etter 200 meter og hadde en god posisjon som nummer tre med 200 meter igjen. Problemet var at kreftene da var oppbrukt, og da smatt to kvinner forbi på oppløpet.

– Det er veldig kjedelig å ikke føle at jeg står like godt som jeg ønsker at jeg skal, men det gir gode svar på veldig mye, og så er jeg også helt sikker på at jeg kommer til å få igjen for dette løpet i de neste løpene som kommer etter hvert, sier hun.

Følelsen på oppløpet var imidlertid adskillig vondere enn det hun er vant til.

– Da Erik sa til meg hvem som var foran meg på slutten der, så kunne ikke jeg verken bekrefte eller avkrefte det, for jeg ser ingenting og øynene går helt i kryss. Jeg måtte ha noen minutter å henge på gjerdet bare for å komme meg, forteller hun.

FORAN SKJEMA: Hedda Hynne har trent solid hjemme i Trondheim gjennom vintereb. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Hynne og hennes trener og samboer Sakshaug har den siste tiden vært på treningsleir i Spania. 28. mai løper hun Diamond League i Doha, 6. juni er det nytt løp i Hengelo – og 1. juli blir det Bislett Games.

– Da kommer jeg ikke til å ha samme oppløp som i dag, vil jeg tro, sier hun.

Lar seg ikke forstyrre

Men også den neste måneden vil dagformen variere, ettersom toppformen først skal inntreffe i slutten av juli.

– Jeg tror jeg har gjort veldig mye bra og jeg kjenner meg mye bedre enn jeg har gjort på denne tida før, og så må jeg også tåle at det er litt mer svingninger. Jeg tar med meg det som er bra og gir litt f ... i det som er hardt, for det handler om formtopping, sier Hynne, som ikke vil la seg stresse av at klokka ikke stoppe før den har passert to minutter.

– Vi har stålfokus det som er målet vårt og hvordan vi skal gjøre det, og vi er også ganske gode til å la annet gå litt forbi. Vi har et fokus og er opptatt av å ikke la oss forstyrre for mye av de forventningene, selv om vi også er opptatt av å prestere bra når det gjelder. Vi leser 19. mai og har god nok tid til å vise hva vi er god for, sier Hedda Hynne.

OL-kravet er for øvrig 1.59,50. Det har ikke Hynne formelt sett klart, selv om hun løp raskere to ganger i 2020. Da var nemlig OL-kvalifiseringen satt på pause. Hun kan likevel føle seg trygg på OL-deltakelse på grunn av sin sterke plassering på verdensrankingen.