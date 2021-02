Nettet koker etter Haaland-magi: – Kommer til å gå verden rundt

Erling Braut Haaland var igjen på hele fotball-verdens lepper etter kveldens lokaloppgjør i Ruhr. Noen få dager etter to scoringer mot Sevilla, fylte den norske landslagsspissen på med to nye mot Schalke 04.

Fotball-ikoner som Gary Lineker, og profiler som Magnus Carlsen kommenterte nordmannens ustoppelige appetitt for mål på sosiale medier, og nordmannen trendet som tema på Twitter. Det var kanskje ikke så rart.

– Erling Haaland er uvirkelig, skriver Bleacher Report.

– Verdensklasse fra Erling Haaland, skriver ESPN.

– Det er virkelig sykt hvor god denne fyren allerede er, skriver britiske BT Sport.

For med et vanvittig saksespark satt ballen i nota for 20-åringen. Med et vidunderlig treff, liggende sidelengs i lufta, satte Haaland inn Dortmunds andre mål for kvelden.

Erling Braut Haaland scoret sitt 16. og 17. mål i ligaen denne sesongen. Foto: Lars Baron / POOL / EPA

– Jeg forventet at han var tettere og at det skulle bli en duell, men da han ikke kom kunne jeg avslutte med venstre, sier en kledelig beskjeden Haaland til Viasat.

Haaland er enig i at scoringen er en av de beste til nå i karrieren.

– Ja, det er nok et av mine beste. I Bundesliga er det nok mitt fineste. Jadon og jeg finner hverandre bra, så vi må fortsette med det. Det er en ære å spille sammen med ham.

Også Sancho måtte rose lagkameratens scoring.

– Jeg vet hva han kan gjøre på banen. Jeg bare løftet den inn og han gjorde resten. Det var vilt, sier Sancho.

– Han har rett temperament, han vet når han skal bruke det. Han tar ting ut av intet. 43 mål på 43 kamper i Dortmund, kan sammenlignes med absolutt alle. Det første målet kommer til å gå verden rundt, sier Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft.

– Slutter ikke å overraske

NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp, mener det er vanskelig å få fullrost nordmannen nok for det han holder på med.

– Han er 20 år. Vi har strukket den komplimentsskalaen så langt som den går allerede. Det er ikke så mye mer å gå på. Han slutter ikke å overraske. Hver gang jeg tror han nærmer seg en svakt periode eller at kurven flater ut så kommer han allikevel styrket ut av det. Som nå har han jo egentlig hatt en svak periode men så scorer han 2 i CL og dette målet i kveld, sier Torp til NRK.

Og Haaland nøyde seg ikke med det. Drøye ti minutter før full tid var Haaland igjen frampå. Superspissen dyttet ballen over streken fra tre meter etter flott forarbeid av engelskmennene Jadon Sancho og Jude Bellingham.

– Han har absolutt alt, hvordan skal du få stoppet ham. Han har så mange våpen i baklomma, han kan score på så mange forskjellige måter, roste Lars Tjærnås i Viasat-studioet.

Bedre enn Zlatan

Saksesparket førte ikke overraskende til sammenligninger med en annen skandinavisk spiss kjent for sine akrobatiske scoringer, Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan scoret på lignende vis under EM-kampen mot Frankrike i 2012. Foto: Sergei Grits / AP

Men Carl-Erik Torp mener nordmannen ligger langt foran den 19 år eldre svensken på samme alder.

– Han må jo ligge milevis foran Zlatan på samme tid hva det gjelder statistikk. Zlatan var en litt annen type. De er kanskje litt like nå, men Zlatan var litt tekniker og dribla litt. Men altså som spiss så ligger Haaland milevis foran Zlatan.

Torp mener det ikke finnes noen god sammenligning for det Haaland har fått til som 20-åring.

– Jeg føler ikke vi kan sammenligne han med noen. Jeg har i hvert fall ingen jeg kan sammenligne han med. Han er en targetspiss. Fysikken har han allerede i den alderen han er i, så jeg veit ikke hvem jeg skal sammenligne han med.

– Når vi leser statistikkene hans og sammenligner han med for eksempel hvor lang tid Ronaldo brukte på å score like mange mål i CL så er han ikke i nærheten. Han ligger i rute til å bli noe helt eksepsjonelt, fortsetter Torp.

Komfortabel seier

Dortmunds andre superstjerne, Jadon Sancho hadde gitt Dortmund ledelsen mot erkerivalen bare to minutter før Haalands vanvittige scoring.

Kvarteret ut i andre omgang var det venstreback Raphaël Guerreiro som fikk æren av å avslutte et nydelig Dortmund-angrep som fløt oppover venstresiden med et-og to-touch forbi et utspilt Schalke-lag.

Storklubben fra Gelsenkirchen er i kjempetrøbbel og ligger dønn sist i Bundesliga, med bare en seier på 22 kamper.

For Dortmund førte seieren til at de nå er seks poeng bak den viktige fjerdeplassen, som gir mesterligaspill neste sesong.