Hylles av kameraten: – Han er verdensklasse

– Viktor er en spiller i verdensklasse, rett og slett, sier Kristoffer Reitan til NRK.

Han ble i fjor første nordmann til å spille i U.S. Open, men klarte da ikke cuten i den prestisjeturneringen.

LAR SEG INSPIRERE: – Det er ekstremt kult og inspirerende å se en jeg er så god kompis med spille såpass bra, sier Kristoffer Reitan om Viktor Hovland. Foto: Andrew Redington / AFP

Fredag kunne 21-åringen se jevnaldrende Viktor Hovland klare cuten i samme turnering, tross en runde på to over par i California.

Det betyr at Hovland er klar for to nye dager i turneringen på Pebble Beach, som avsluttes søndag.

– Han er ekstremt bra, og jeg tror faktisk ikke han er 100 prosent fornøyd med det han har prestert hittil. Han er selvsagt fornøyd med å ha klart cuten, men har høye forventninger til seg selv, sier Reitan om kameratens to første runder.

– Når han leverer på sitt beste har han uten tvil nivået inne til å konkurrere med dem som er i toppen nå, mener Reitan.

La grunnlaget torsdag

Hovland, som spiller sin siste turnering som amatør på banen hvor han vant U.S. Amateur i fjor, la grunnlaget for å klare cuten torsdag.

Da gikk han runden på værutsatte Pebble Beach to slag under par.

GOD GRUNN TIL Å SMILE: Viktor Hovland hadde god grunn til å smile etter å ha gått torsdagens runde to slag under par. Foto: Harry How / AFP

På fredagens runde fikk imidlertid nordmannen større utfordringer.

Da måtte han se Brooks Koepka og Francesco Molinari, som han gikk i gruppe med, levere en ny dag med strålende golf. Selv lå han to slag over par for dagen alt etter fem hull.

Men Hovland tok seg så sammen og klarte å holde hodet kaldt.

De påfølgende syv hullene spilte han på par, før han dro fem en birdie på dagens 13. hull. Deretter fulgte en ny boogie, men etter å ha reddet par på de fire siste hullene kunne nordmannen likevel smile.

– Det er utrolig kult å se at han er kommet til et stadium der nivået hans holder til å klare cuter i majorturneringer, sier Reitan.

Større ting i vente

Reitan mener at Hovland nå leverer golf på et så stort nivå at det er enda større ting i vente for nordmannen.

– I mitt hode er toppnivået hans så høyt nå at han kan kjempe om seieren i både majorturneringer og andre PGA-turneringer, sier Reitan.

Han vil heller ikke utelukke at Reitans navn kan stå høyt på resultattavlen når turneringen er avsluttet søndag kveld.

– Man vet aldri hva som skjer. Nå har han gjort det bra for å komme seg inn i helgen, og jeg tror han har mer på lager. Han kommer til å se etter muligheter til å forbedre seg de neste to dagene, sier Reitan.