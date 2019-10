Hyller Solskjær-grep: – Bør gi håp for fremtiden

Falk mister hele sesongen

Den svenske langrennsløperen Hanna Falk mister den kommende sesongen på grunn av en ryggskade, skriver Aftonbladet. Landslagslege Magnus Oscarsson opplyser til avisen at Falk har slitt med ryggproblemer, og nå plagene såpass store at hun skal opereres innen et par måneder.