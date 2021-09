Hyller Solbakken-grep: – Han er stein, hakkende gal

Vil ha vaksinekrav for alle utøvere

Viktoryja Azarenka sier det er merkelig at tennisutøverne i US Open ikke er møtt med krav om vaksinering. Hviterusseren tok seg til andre runde av turneringen onsdag.



Alle som vil se US Open i New York må vise dokumentasjon på at de er vaksinert. Det samme kravet gjelder ikke utøverne.



– For meg er det bisart at publikum må være vaksinerte, men ikke utøverne, sier hviterussiske Azarenka.



Azarenka, som har to singleseirer i Australian Open, mener det er uunngåelig at det kommer et vaksinekrav.